Reemplazar a Gallardo era difícil, pero Demichelis vino, vio y venció: "Salimos campeones a lo River"

Superada la "montaña" que era hacer olvidar a Marcelo Gallardo en el banco de River, el director técnico Martín Demichelis se mostró emocionado este jueves tras consagrarse campeón, y afirmó que su equipo conquistó la Liga Profesional "saliendo campeón a lo River".

Además, agradeció a los hinchas, a su esposa y a los dirigentes, destacó el juego del equipo y recordó a sus padres.

El entrenador, que en su primera experiencia gritó "campeón", expresó que significa este primer título con River: "Representa el trabajo de tantísima gente y el merecimiento de tantísimas cosas, tantísima hinchada que tenemos por todas partes del mundo porque esto no es del cuerpo técnico o de los jugadores. Esto es de todos, es del mundo River, que hoy está feliz, y me alegro de haber sido parte de este granito de arena que pudimos aportar a la institución. Estoy emocionado. Es muy difícil de explicar lo que es ver el Monumental así de feliz. Hoy demostramos, sobre todo en el primer tiempo, porque fuimos campeones y me sentí muy orgulloso, muy representado al verlos jugar. Salimos campeones a lo River".

River es campeón de la Liga Profesional. Fotos: Télam

"Uno intenta tantísimas cosas, desde las ideas locas que tenemos los entrenadores pero estaba convencido de que lo podíamos hacer de la manera que a River le gusta, que al hincha de River le gusta. Gracias a Dios, a los jugadores captaron enseguida la idea a pesar de que llegó un entrenador nuevo y se divirtieron a la hora de ponerse a entrenar, a la hora de jugar. Hemos tenido partidos malos y facetas malas pero, a lo largo del torneo, hemos sido justo vencedores" agregó Martín Demichelis en referencia a la idea de juego que, rápidamente, adoptó el plantel.

Luego, el ex jugador del Bayern Múnich se refirió, con palabras de agradecimiento, en primer lugar, a su esposa Evangelina Anderson: "Sin mi mujer hubiese sido imposible estar fuerte día a día para lo que significa ser el entrenador de River. Es agotador en el día a día pero la verdad que lo pude disfrutar y siempre tuve las energías para levantarme e irme al River Camp, para estar fuerte en los viajes, momentos difíciles porque incluso en la segunda fecha del torneo lo perdimos al igual que el segundo partido de local, el primero y el tercero de la Copa Libertadores. Entonces, hubo momentos muy difíciles".

"Agradecerle, también, a tantísima gente de River. Desde los dirigentes que confiaron en mi sabiendo que era una apuesta difícil, obviamente por todo lo que significaba un nuevo entrenador y que me dieron, sobre todo, el respaldo y la tranquilidad para poder trabajar tranquilo" agregó el entrenador reconociendo a la dirigencia del club de Núñez.

Además, Demichelis reconoció el apoyo de la hincha riverplatense: "Es muy grande este estadio. Muchísima gente fiel que hace años que no para de apoyar y de llenar este estadio cada vez que este equipo juega de local. Independientemente del rival, del horario, del día".

Por último, en un momento especial, el ex defensor de la Selección Argentina recordó a sus padres en medio de la consagración: "Mi mamá era mi fan número uno y se perdió tantas cosas de jugador y ahora de entrenador. Algún día mi papá, antes de irse, me dijo ‘Sé que vas a ser un gran entrenador, ojalá te pueda acompañar’, hoy no lo tengo pero sé que de algún lado me apoya. Ellos fueron los primeros que se me vinieron a la cabeza junto a mi familia, a mis amigos y a Justiniano Posse, mi pueblo".