Este viernes 21 de junio Chile y Perú cerrarán la primera fecha del grupo a de la Copa América 2024, integrado por Argentina y Canadá. Será el debut de Ricardo "El Tigre" Gareca, que tendrá además un encuentro especial por su pasado como DT de la selección incaica. En frente estará el equipo del experimentado uruguayo Jorge Fossati.

El ciclo de Gareca dejó un recuerdo imborrable en Perú, país al que llevó en Rusia 2018 de regreso al Mundial después de 36 años de ausencia.

Hoy, 'El Tigre' es el encargado de la reconstrucción de Chile, que tuvo un decepcionante comienzo en la actual clasificatoria mundialista bajo las órdenes de su compatriota Eduardo Berizzo. El partido por el Grupo A, encabezado por la campeona mundial Argentina, empieza a las 21 (hora Argentina) en el estadio de los Dallas Cowboys en la NFL: el AT&T Stadium.

Chile tuvo prometedores amistosos en su camino hacia la Copa América, el último de los cuales terminó con una contundente victoria de 3-0 ante Paraguay, con goles de Víctor Dávila por partida doble y Eduardo Vargas. También venció de la misma manera a Albania y había perdido contra la poderosa Francia, aunque con un ajustado 3-2.

Ricardo Gareca enfrentará a Perú, la selección a la que clasificó a un mundial luego de 36 años

"Estoy muy enfocado en la importancia de un torneo como la Copa América y eso me ocupa la cabeza, más allá de todo el pasado mío y de que guardo un gran cariño (por Perú) por como me trataron y por todos los años vividos con el equipo", dijo este jueves Gareca, de 66 años, en conferencia de prensa. "Soy un profesional, vivo de esto y hoy en día estoy totalmente enfocado en todo lo que tiene que ver la selección de Chile, si bien somos seres humanos y no robots", subrayó.

Aunque prescindió de viejos íconos, entre ellos Arturo Vidal y Gary Medel, el argentino mantiene a piezas como Alexis Sánchez, Eduardo Vargas o el arquero Claudio Bravo como sobrevivientes de la 'Generación Dorada' que ganó la Copa América en 2015 y 2016.

"Tenemos hambre de hacer una buena Copa América, con la esencia nuestra de competir con cualquier selección", avisó Bravo. El partido de este viernes será importante teniendo en cuenta que la selección Argentina comenzó el torneo ganándole a la difícil Canadá.

Qué dijo Jorge Fossati sobre la polémica en Perú por Ricardo Gareca

El técnico uruguayo de 71 años también obtuvo buenos resultados durante los compromisos de preparación de Perú, con tres triunfos y un empate. Sin embargo, parte de las preguntas de la prensa estuvieron orientadas a consultarlo sobre la 'novela' de enfrentar a Gareca.

"Es normal que en Perú se hable mucho de Ricardo y se le tenga muy presente, porque él hizo un gran trabajo al frente de la selección peruana. Él se ha ganado el respeto y el cariño de la afición, la prensa y los jugadores. Eso a mí no me incomoda para nada", resaltó Fossati. "En el fútbol no hay enfrentamientos individuales: juega Perú contra Chile y lo demás es parte del folclore", añadió. Fossati tomó el lugar de Juan Reynoso, quien tuvo malos resultados en el comienzo de la eliminatoria sudamericana.

Dentro de la convocatoria está el histórico y temible goleador Paolo Guerrero. Será la sexta Copa América del goleador. El 'Depredador', de 40 años, quien lidera la lista de artilleros históricos en actividad junto al chileno Vargas, con 14 tantos cada uno. Los dos se verán las caras este viernes en el Clásico del Pacífico.

Jorge Fossati, entrenador de la selección de Perú

Alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese - Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens - Luis Advíncula, Piero Quispe, Wilder Cartagena, Marcos López, Sergio Peña - Edison Flores y Gianluca Lapadula. DT: Jorge Fossati.

Chile: Claudio Bravo - Mauricio Isla, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo - Erick Pulgar, Marcelino Núñez - Alexis Sánchez, Darío Osorio, Víctor Dávila - Eduardo Vargas. DT: Ricardo Gareca.

