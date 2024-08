El paranadador argentino Iñaki Basiloff dio la sorpresa en los Juegos Paralímpicos París 2024 al llevarse el oro en los 200 metros combinados categoría SM7, su primera medalla paralímpica, en una prueba en la que él mismo confesó que no suele sentirse muy cómodo.

El joven de 23 años, campeón del mundo en 2022 en los 400 metros estilo libre S7, completó la prueba en 2 min 29 segundos 81 milésimas, con una ventaja de apenas algo más de una décima sobre el ucraniano Andrii Trusov (2 min 29 seg 93).

"Estoy súper contento, la verdad es que no me lo esperaba para nada", declaró a la agencia AFP tras la carrera. "No es mi prueba principal (...) La verdad que estaba con algo de miedo y de nervios antes de la carrera", explicó.

Sin embargo, el oro obtenido no reflejó para nada esa aprehensión: "Supe controlarlo bien y el resultado, sin duda, es el mejor", agregó.

El argentino compite en la categoría S7, que reúne a los nadadores con afectación del movimiento de un nivel bajo a moderado en brazos, tronco y piernas, de forma moderada en un lado, aquellos con baja estatura, o la ausencia de extremidades.

Basiloff comenzó a nadar en 2008 por indicación de sus médicos, como forma de rehabilitación de las secuelas de una enfermedad que contrajo cuando tenía dos años, y terminó enamorándose de este deporte.

El paranadador participará en otras tres pruebas, el lunes en 400 metros estilo libre, el martes en 100 metros espalda y el próximo sábado en 50 metros mariposa.

"Viendo este resultado sé que todo se puede. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para volver a subir al podio", indicó.

