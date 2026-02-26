El penal de Martín Palermo con dos pies: la histórica controversia reglamentaria entre Boca Juniors y Platense

El 24 de abril de 1999, en el estadio de Vélez Sarsfield, Martín Palermo protagonizó uno de los eventos más insólitos de la historia del fútbol argentino. Durante un partido frente a Platense, el goleador de Boca Juniors ejecutó un penal que desafió las leyes físicas y las interpretaciones reglamentarias.

Bajo una lluvia intensa que castigó el césped durante toda la jornada, el árbitro Fabián Madorrán señaló la pena máxima a favor del equipo dirigido por Carlos Bianchi. Palermo, el ejecutor designado, se dispuso a patear mientras el terreno de juego presentaba charcos y sectores de barro acumulado.

Al momento de impactar el balón, el pie de apoyo del delantero platense resbaló debido a la inestabilidad del suelo mojado. Esta acción involuntaria provocó que la pelota rebotara en su pierna derecha e inmediatamente después fuera impulsada por su zurda, dándole una trayectoria elevada y central.

El balón ingresó por el centro del arco defendido por Fabián Cancelarich, quien se lanzó hacia su izquierda sin posibilidades de reacción. A pesar de la extrañeza del movimiento, el juez de línea y el árbitro principal convalidaron el tanto, desatando una protesta inmediata de los jugadores.

La controversia se instaló rápidamente en las tribunas y en la transmisión oficial. Los futbolistas de Platense argumentaron que el reglamento prohíbe explícitamente que el ejecutor toque la pelota dos veces de forma consecutiva sin que esta sea desviada por un rival o impacte en los postes.

El reglamento de la FIFA y el debate sobre el doble contacto en los penales

La regla 14 de la International Football Association Board establece con claridad que el ejecutor no puede volver a jugar el balón hasta que este haya tocado a otro jugador. En este caso técnico, el doble contacto ocurrió en un mismo movimiento balístico provocado por el resbalón accidental.

Según el historiador Luciano Wernicke en su libro Historias insólitas del fútbol, este gol generó consultas directas a los organismos internacionales de arbitraje. La discusión se centró en si la simultaneidad aparente del golpe eximía al jugador de la sanción técnica por doble toque.

Fabián Madorrán defendió su decisión tras el encuentro, sosteniendo que el impacto ocurrió de manera fortuita y casi imperceptible en tiempo real. Sin embargo, las repeticiones televisivas confirmaron que la pelota recorrió una parábola producto del choque entre ambos pies del atacante.

Días después del suceso, la FIFA emitió un dictamen no vinculante pero orientador, sugiriendo que, en situaciones similares, el gol debería ser anulado. La entidad madre del fútbol mundial consideró que el doble toque, aun siendo accidental, otorga una ventaja indebida al cambiar el efecto.

A pesar de la polémica técnica, el resultado del partido se mantuvo y Boca Juniors sumó tres puntos vitales en su camino hacia el bicampeonato. Palermo reafirmó su estatus de figura magnética, capaz de generar situaciones inverosímiles incluso en las ejecuciones más estandarizadas del deporte.

El penal contra Platense es recordado hoy como el máximo exponente de los hitos accidentales en Argentina. La imagen de Palermo cayendo mientras la pelota entraba mansa por el medio del arco quedó grabada en la memoria colectiva como un desafío directo a la rigurosidad de las reglas.

Para los especialistas en arbitraje de la época, la jugada representó un antes y un después en la instrucción de los jueces de línea. Se comenzó a enfatizar la observación minuciosa del pie de apoyo, factor determinante para detectar infracciones sutiles en terrenos de juego anegados.

El autor Diego Estévez, en su obra sobre los grandes hitos de Boca Juniors, destaca que este episodio alimentó el mito del "optimista del gol". La capacidad de Palermo para convertir incluso en condiciones adversas o irregulares se transformó en una marca registrada de su carrera profesional.

Finalmente, el gol fue ratificado por la Asociación del Fútbol Argentino en los registros oficiales del torneo Clausura 1999. No hubo sanciones posteriores para el cuerpo arbitral, aunque la jugada se utiliza hasta hoy en las escuelas de árbitros como un ejemplo complejo de interpretación.

La hazaña de Palermo en Liniers permanece como una curiosidad estadística y reglamentaria única. Fue un momento donde la naturaleza del juego, el azar de un clima hostil y la pericia de un goleador histórico se alinearon para crear un hecho que todavía divide aguas entre los puristas.