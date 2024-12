Se ganó el corazón del hincha de Racing siendo una pieza clave en la reciente obtención de la Copa Sudamericana, escribió su nombre en la historia y dejó una huella. Sin embargo, Juan Fernando Quintero siempre tendrá debilidad por River y más si en el banco de suplentes está su amigo, Marcelo Gallardo.

El mediocampista de 31 años viajó a Colombia por cuestiones personales y habló con Enfocados, en donde habló sin ningún inconveniente sobre su amor por el “millonario”. Se refirió a River como “su casa” y a Marcelo Gallardo como “su padre”. Además, no descartó la posibilidad de regresar al club.

“Entendí que mi lugar en el mundo fue River. Me dio el reconocimiento que no había podido tener después de deambular en algunos clubes de Europa. River me dio ese status como jugador y persona. Lo que soy hoy en día se lo debo al club. No es un secreto que es mi casa…”, afirmó.

La posibilidad de volver a River

Juanfer Quintero ya tuvo dos ciclos como jugador del club (2018-20 y 2022-23), pero no descartó una tercera etapa. “Dije en su momento que me quería retirar ahí, pero no sabemos cómo son las vueltas del fútbol y la vida. Me quedo con los mejores recuerdos, siempre le estoy agradecido a la institución”.

A su vez, como no podía ser de otra manera, se despachó de elogios con Gallardo, a quien calificó como “un tipo con el que puedo ser yo, hablar con él como si fuera alguien normal”. El propio técnico de River nunca ocultó su relación de amistad con el colombiano.

“Siempre tratamos de ser naturales, él sabe que es mi papá. Lo quiero, lo amo, me he peleado con él como nadie, sigo discutiendo normalmente porque tenemos ese diálogo, pero es mi padre. Lo respeto y amo con mi vida, siempre le voy a desear lo mejor”, agregó Quintero.

