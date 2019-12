La decada ganada

por Agustín Colombo

Leonas y Leones

La década empezó con el Mundial que ganaron Las Leonas, con Lucha Aymar como figura en su ciudad. Pero si Rosario 2010 fue un hito iniciático, el otro gran suceso del hockey argentino sucedió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cuando Los Leones se quedaron con la medalla de oro al vencer 4-2 a Bélgica.

Chino y Maravilla

El boxeo languideció durante muchos años en Argentina. Pero de repente, Sergio “Maravilla” Martínez generó un boom: la gente volvió a juntarse en las casas para ver su pelea contra Julio César Chávez Jr. en Las Vegas, el 15 de septiembre de 2012, con la que obtuvo el cinturón de peso mediano del CMB. Después llenó el estadio de Vélez ante el británico Martin Murray y luego de su derrota ante Miguel Cotto, el que extendió el furor por el boxeo fue Marcos Maidana, quien no pudo contra Floyd Mayweather las dos veces que peleó en 2014.

La copa del Ciclón

Toda una vida esperando ese momento. Y el momento llegó: 14 de agosto de 2014 ante Nacional de Paraguay en el Nuevo Gasómetro. Todo un barrio, todo un pueblo, varias generaciones de hinchas festejando lo que desearon durante toda su historia: ver a San Lorenzo campeón de América. Un día que quedará en la retina del pueblo azulgrana.

River

No hubo un hecho, sino muchos. Y todos fueron bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Primero la Sudamericana, después la primera eliminación a Boca y la consagración en la Libertadores, después la otra Libertadores en la final sagrada que se mudó a Madrid hasta la reciente derrota ante Flamengo en Lima que no opacó nada. River fue, sin dudas, el equipo de esta década, con la curiosidad de que la empezó con una mancha que no se borrará nunca: el descenso a la B.

Pumas

Si bien lo último que queda fue la eliminación en primera ronda del Mundial de Japón 2019, no hay que olvidar que esta década fue acaso la más importante de la historia del rugby argentino: el cuarto puesto en el Mundial 2015 permitió que el seleccionado nacional ingresara al Cuatro Naciones.

La Peque

La aparición de Paula Pareto en la escena deportiva nacional fue en la década pasada, cuando en Pekín 2008 ganó la medalla de bronce en judo. Pero la consagración definitiva sí ocurrió en este ciclo. Y fueron varias consagraciones en distintos años y en distintos torneos: el más importante fue la medalla de oro en Río de Janeiro 2016 –lo que la llevó a ser la abanderada de la delegación en el cierre–, pero también ganó el Mundial de Astaná 2015 o el bronce en Bakú 2018.

Davis

Hubo tantos intentos fallidos, tantas veces se estuvo tan cerca que hasta se escribieron libros y se hicieron documentales con ese karma: la Copa Davis. Era una de las mayores cuentas pendientes del deporte nacional, y se logró saldarla en Zagreb ante Croacia, en 2016. Había que hacerlo de esa manera: yendo desde atrás y dando la sorpresa. Luego de una colosal victoria en cinco sets de Juan Martín del Potro sobre Marin Cilic en el cuarto punto, Federico Delbonis cerró la serie ante Ivo Karlovic. El bonus track del tenis argentino llegó a través de Gustavo Fernández, quien ganó cinco Grand Slams y se sostuvo durante buena parte de la década como el mejor en su categoría, la de tenis adaptado.

Un punto

Fue un empate, y en este país no estamos acostumbrados a festejar un empate de una selección nacional de fútbol. Pero ese 0-0 ante Japón, en ese entonces subcampeón del mundo, simbolizó mucho más que lo que mostraba el resultado. Además del primer punto en un Mundial era la homologación de la lucha de las mujeres para profesionalizar el fútbol en Argentina. Un cambio de época que quedó a la vista de cualquiera.

Dora2

¿Nos quedamos con el final de la Generación Dorada o con el inicio de la Segunda Generación Dorada? Con las dos. Con la Copa América 2011 y el cuarto puesto en Londres 2012, pero sobre todo con lo que sucedió en el reciente Mundial de Básquet de China, donde Argentina barrió a potencias como Serbia y Francia, llegó a la final y, como dijo Sergio Hernández, ganó la medalla de plata luego de perder la final ante España. La historia no se detiene.

Messi

Dentro de algún tiempo, cuando se repase la trayectoria descomunal de Lionel Messi, quedará claro que su década fue esta: entre 2010 y 2020. No importan las tres finales perdidas con la Selección, no importa que no pudo levantar la Copa del Mundo en Sudáfrica, Brasil y Rusia. Leo rompió todos los récords, ganó todos los torneos con Barcelona y obtuvo ¡seis! balones de oro, de los cuales cinco fueron en este período.