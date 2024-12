Guido Herrera, el emblema que quiere seguir haciendo historia

“Soy el primero que no se conforma. Hoy no me alcanza pelear un torneo: quiero salir campeón con Talleres. Es lo que nos falta y lo vamos a seguir buscando. Sé lo que quiere nuestra gente, sé lo que anhela salir campeón. Seguimos trabajando, mejorando y buscando nuestro mejor rendimiento para cada partido”. Esa fue la declaración que realizó Guido Herrera hace exactamente un mes, luego de la victoria de la ‘T’ ante Godoy Cruz. En ese momento, el equipo que conduce Alexander Medina cortaba una racha adversa de cinco partidos sin ganar.

No fueron unas declaraciones más del arquero. Mostraba un anhelo y también un objetivo. El equipo se había alejado de la lucha

por el título, pero en Herrera había convicciones. Y acciones. Tanto es así que, desde entonces, Talleres hilvanó cinco victorias de manera consecutiva que hoy lo depositaron en las puertas de un acontecimiento histórico: ser campeón del fútbol argentino. Y surge, más que nunca, el nivel de referencia que representa Herrera en el club de barrio Jardín.

Ya quedó atrás aquel 11 de enero de 2016 cuando el club presidido por Andrés Fassi anunciaba a sus socios que Guido Herrera era la novena incorporación para el plantel que conducía Frank Darío Kudelka, por entonces en la B Nacional. Atrás también quedó aquel 9 de abril de 2016, cuando el oriundo de Río Cuarto debutó en el arco de la ‘T’ en un juego ante Almagro. Y olvidadas, sin dudas, quedaron aquellas polémicas por su arribo, por su pasado en las inferiores de Belgrano, su retiro por la puerta de atrás del vestuario de la Boutique, las preocupaciones de su familia. Actualmente, Herrera lleva 303 partidos oficiales defendiendo el arco de Talleres y en todo ese tiempo pasó por diversas etapas, que abarcaron ilusiones, grandes campañas, desilusiones y varios ‘atajadones’.

Hoy, Herrera se encuentra en el séptimo lugar de los futbolistas con más presencias en la historia de Talleres. Y las estadísticas abruman, pero vamos con algunas referencias. Guido tiene el récord histórico de permanecer 701 minutos sin recibir goles, durante la B Nacional 2016, superando a Mario Cuenca en 1997, de 634 minutos. Además, en aquel momento, dejó atrás los 654 minutos de imbatibilidad de Oscar Rogelio Quiroga, quien entre partidos de la Liga Cordobesa y el Nacional de 1976 había alcanzado esa cifra.

En esos 303 partidos recibió 284 goles, manteniendo la valla invicta en 118 encuentros, de los cuales 17 fueron en lo que va de este año, donde atajó 48 veces con 45 tantos recibidos. Otra vez, Herrera fue clave para esta campaña que lo ubica a Talleres en los puestos de vanguardia en la última fecha de la Liga Profesional.

El arquero tiene un sueño, como el resto del ‘mundo Talleres’. Saben que no depende exclusivamente de ellos. No obstante, se aguarda que hoy el estadio Mario Alberto Kempes esté repleto de fanáticos albiazules ilusionados con conquistar aquella gloria tan esquiva.

Por la eternidad. Los 303 partidos de Herrera corresponden a la B Nacional, Superliga, Copa de la Superliga, Copa de la Liga, Liga Profesional, Copa Argentina, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Es decir, que Herrera sabe lo que es estar a las puertas de una conquista, ya sea peleando los torneos de liga de los últimos años como las finales ante Boca y Patronato. Las pasó todas.

“En el fútbol hay que demostrar todo el tiempo. Pero está bueno cuando me siento a ver tele y miro los resúmenes de los partidos. Era mi sueño atajar en Primera y es una sensación hermosa, que disfruto. Pero me dan más ganas de ir por más. Sé de dónde vengo, las cosas que pasé. Me tocó quedar libre, volver a cero, y hoy estoy en Primera. Quiero más, y seguir creciendo”, declaró –en marzo de 2017– en una entrevista a la desaparecida revista El Gráfico: ya decía que quería ir por más.

Para Guido, el arco de Talleres guarda recuerdos imborrables de un camino lleno de esfuerzo y pasión. Cada atajada, cada caída y cada aplauso construyeron el carácter de quien hoy se prepara para hacer historia. El partido de esta tarde/noche es la cima de años de sacrificio y aprendizaje, tanto para él como para del club: el sueño que da sentido a cada momento vivido. Ahora, el destino está en sus manos, y con él, el orgullo de los 'Matadores'.

ÍDOLO ALBIAZUL

◆ Logró el ascenso a Primera división en el 2016.

◆ Fue clave en clasificación de Talleres a la Copa Libertadores de 2019.

◆ En octubre de 2018, siendo jugador de la ‘T’, fue convocado a la Selección argentina.

◆ Finalista de Copa Argentina 2021 y 2022.

◆ Fue importante para que el ‘Matador’ llegue a cuartos de final de Copa Libertadores 2022.

◆ Subcampeón Liga Profesional 2023.

◆ Referente del Talleres que llega a la última fecha de la Liga Profesional 2024 con posibilidades de ser campeón.