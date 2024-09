La FIA prohíbe a los pilotos expresarse de manera inapropiada

Hace un par de días los pilotos de F1 'explotaron' a raíz de una prohibición impuesta por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en referencia a los comentarios inapropiados que los pilotos emiten por radio y en foros públicos, donde realizan presentaciones y entrevistas.

El presidente del organismo, Mohamed Ben Zulayem, considera que los pilotos no deben usar palabras despectivas u ofensivas en el ámbito de la F1, sobre todo en los mensajes que emiten por radio en las carreras que son retransmitidos.

Todo empezó cuando en una rueda de prensa cuando el piloto de Red Bull, Max Verstappen, se refirió al RB20 como 'jodido' entre otras cosas. Teniendo en cuenta que el piloto ya había tenido varias frases poco amables para con su ingeniero de pista y los comisarios de carrera frustrado por el mal rendimiento de su coche, la FIA decidió actuar y le aplicó una sanción, donde deberá realizar tareas comunitarias.

El organismo ya había sentado precedentes respecto al tema, dos muy cercanos, en 2022. Uno con el piloto brasileño Nelson Piquet (padre de la novia de Verstappen) cuando hizo comentarios racistas sobre Hamilton al colisionar con el neerlandés: "El negrito (Lewis Hamilton) le metió el coche y no le dejó desviarse...”. El otro, con el piloto de Red Bull Juri Vips, a quien le rescindieron el contrato por lanzar comentarios racistas en la retransmisión en directo de un videojuego.

Verstappen desafió a la FIA argumentando que ya no es un niño y que si quieren que el público no se entere, pueden elegir no retransmitirlos, ya que los escuchan primero. “Parece que la gente es un poco más sensible a las cosas. ¿Qué somos, niños de cinco años, niños de seis años? Incluso si un niño de cinco o seis años está mirando, eventualmente maldecirá de todos modos, incluso si los padres quieren o no lo permiten”, se quejó.

Estos comentarios por radio durante las carreras son ventilados al público (no todos) para aumentar el interés en el espectáculo.

En la jornada de ayer algunos pilotos coincidieron que estas prohibiciones son por lo menos ridículas ya que muchas veces se dicen cosas en el fervor de la competencia que no intentan ofender y que luego son olvidadas.

Hoy, durante la última sesión de prácticas libres, algunos pilotos como Leclerc hicieron comentarios sarcárticos por radio en alusión a la prohibición y en apoyo a Verstappen.