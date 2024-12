Milton Giménez está en un momento intratable. Desde su llegada a Boca convirtió siete goles en 23 partidos, pero solo nueve jugando como titular. El delantero se había convertido en uno de los más codiciados en el mercado de pases de mitad de año, luego de marcar 11 goles en 20 partidos para Banfield. Estuvo muy cerca de firmar para San Lorenzo, pero el xeneize aceleró y se quedó con su pase.

Llegó sin cartel y mirado de reojo, pero con una historia en el ascenso. "Yo debuté en Atlanta a los 17 años, todo iba para arriba. Y de golpe empecé a jugar menos, me ponían poco. Uno es pibe y enseguida pensás que esto no es para vos. Por suerte mi familia siempre me apoyó".

Ahora, el ex Banfield es no solo la carta de gol de Boca, sino también la clave para conseguir el pasaje a la próxima Copa Libertadores. “Nos quedan dos partidos. Hay que ganarlos y ya estamos para entrar”, afirmó con seguridad y confianza. Y antes de dejar el campo de juego de la Bombonera antes de la medianoche, subió la vista a la zona de palcos, enfocó la mirada en Juan Román Riquelme y le dedicó un saludo. “Lo vi contento a Román porque ganamos. Siempre quiere que ganemos pero a veces se hace difícil”, agregó.

La trayectoria de Milton Giménez

Nacido el 12 de agosto de 1996 en Grand Bourg, ciudad del partido de Malvinas Argentinas en Provincia de Buenos Aires. El delantero de 28 años surgió de las inferiores de Atlanta, cuando el Bohemio militaba en la B Metropolitana. Debutó el 8 de noviembre de 2014 en la derrota 1-0 ante Tristán Suárez. En los dos años siguientes, alternaba entre primera y reserva.

El futbolista representó a la Selección Argentina Sub-23 en 2016, en el torneo Sait Nagjee en la India. Tras volver de la competición, jugó 9 partidos, hasta que en enero 2017 fue cedido por seis meses a Ferrocarril Midland de la Primera C. Allí, disputó 20 partidos y anotó 5 goles. En su vuelta a Atlanta, entre 2017 y 2019, no tuvo la consideración que esperaba y marcó 6 goles en 26 partidos.

Para la temporada 2019/20, volvió a salir a préstamo, pero esta vez a Comunicaciones. El “Cartero” fue el club donde logró explotar y convirtió 15 goles en 25 jugados. Tras un nuevo regreso a Atlanta, volvió a salir a fines de 2021. Central Córdoba de Santiago del Estero puso sus ojos en él, y el delantero tuvo su primera experiencia en primera división. Allí marcó 16 goles en 33 partidos.

El ferroviario no hizo uso de la opción de compra y Necaxa de México pagó 2 millones de dólares por su pase. En el año que estuvo en suelo azteca disputó 38 partidos y anotó 9 goles. Banfield fue el equipo que, a principios de 2023, decidió traerlo de vuelta al fútbol argentino, donde en poco más de un año convirtió 12 goles en 32 partidos.

La llegada de Milton Giménez a Boca

Banfield conservaba una deuda con el Necaxa que no podía afrontar. En un momento estuvo muy cerca de formar parte de la operación que culminó con Adam Bareiro a River, donde iba a llegar a San Lorenzo. El “millonario” iba a hacerse cargo de esa deuda para que el delantero pasara al club de Boedo.

Sin embargo, luego de tantas idas y vueltas, Boca se metió en el medio y desembolsó 3.200.000 dólares para hacerse de la totalidad de la ficha. Es así que Milton llegó al xeneize y firmó contrato hasta diciembre 2028.

