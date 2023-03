Tengo la posta: se llama inteligencia artificial y hace lo que le pidas. Y lo mejor: no se plantea dilemas éticos. Vos le hacés una pregunta o le cargás algunos datos y te arma una nota en segundos. Nunca cuestiona si esa información es real, si la historia es confiable o si alguien se tomó el trabajo de chequear algo. Como muchos periodistas, digámoslo. No hay dudas: el tema del Papu Gómez con la Selección merece el invalorable aporte de la IA.

Abro el bendito programa y le hago una pregunta: ¿por qué el Papu Gómez no participó del amistoso con la Selección argentina? La respuesta fue inmediata: “El delantero argentino Alejandro Gómez, campeón con la Selección de su país en el Mundial de Fútbol de Qatar, no participó de los festejos junto a sus compañeros en el estadio Monumental en Buenos Aires porque padece una lesión en el tobillo izquierdo, y su actual equipo, el Sevilla de España, no le permitió viajar…”. Me aburrí. No era lo que buscaba. Para explicaciones oficiales, leo los comunicados de la AFA.

Hago un segundo intento. Decido agregarle algunas variables para que la historia sea más atractiva, más ganchera. Le propongo a la inteligencia artificial que escriba sobre el conflicto entre el Papu y los referentes de la Selección. Para darle más precisión menciono a Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes. La respuesta: “El futbolista argentino Alejandro Gómez, más conocido como Papu, mantendría un enfrentamiento con los referentes de su Selección, entre ellos Lionel Messi, conflicto que se habría iniciado durante la participación del combinado albiceleste en el Mundial de Qatar 2022. Ese pudo haber sido el motivo por el cual el delantero, de 35 años, no participó de los festejos por la obtención de la Copa del Mundo…”.

La historia es tibia. Mucha inteligencia artificial, mucha inteligencia artificial, pero no me explica qué ocurrió con el Papu, no me ofrece los detalles que todos estamos esperando. No debería ser tan complicado. Hace unos días circularon fotos de Donald Trump mientras lo detenía la policía y después nos enteramos de que eran truchas, que habían sido creadas con IA. Hay un video en el que aparece Charly García cantando una canción de Queen que jamás cantó: también es un invento de la IA. Eso es lo que necesito.

Intento un tercera versión, pero con todos los condimentos. Cargo datos al azar: Papu Gómez, conflicto, Qatar, brujería, Messi, Di María, Mundial, Selección, magia negra, referentes, Lo Celso, hechicera, lesión, Argentina campeón, Sevilla. Creo que con esto va a andar bien. Estoy ansioso; después de todo, es mi debut con la inteligencia artificial. Aprieto enter y leo.

“Los referentes de la Selección argentina, entre ellos Leo Messi y Ángel Di María, marginaron del plantel a Papu Gómez cuando se enteraron de que antes del Mundial el delantero había recurrido a los servicios de una bruja para que se lesionara un compañero y, de esta manera, ser titular en Qatar”.

¡Esto se está poniendo lindo! Ojo con la IA, me está gustando. Sigo leyendo. “La revelación ocurrió de la manera más inesperada. La hechicera le había pronosticado a Papu Gómez que Argentina iba a coronarse campeón del mundo. El jugador se puso tan exultante e insistente en plena competencia que un compañero fue a consultar a la bruja. La respuesta que recibió fue determinante: “Así es; el señor Papu me vino a ver y le dije que veía a Argentina con una copa. Pero no fue lo único, también me pidió que le provocara una lesión a Lo Celso antes del Mundial”. Enterados de la maniobra, los líderes del plantel le pidieron al entrenador Lionel Scaloni que no lo tuviera en cuenta. De esta manera, el delantero no jugó ningún partido a partir de octavos de final ni participó de los amistosos que organizó la AFA para festejar la tercera estrella con los hinchas argentinos”.

Listo, esta es la historia que necesitábamos. Hago un hilo y la publico en Twitter.