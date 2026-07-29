Los Campeones del Mundo con Argentina que volvieron a jugar en el Fútbol Argentino

Desde Alberto César Tarantini hasta Nicolás Otamendi, pasando por un listado de futbolistas ilustres que vistieron la camiseta de la Selección Argentina y lograron consagrarse Campeones del Mundo en 1978, 1986 y 2022.

Dentro de la selecta lista de Campeones del Mundo, varios que consiguieron el título mientras jugaban en el exterior tuvieron la chance de regresar al plano local, con resultados dispares. Diego Armando Maradona y Mario Alberto Kempes, otros abanderados dentro del informe.

FIFA abrió un expediente disciplinario contra AFA por la bandera de Malvinas e incidentes en la Final del Mundo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La obtención del Título Mundial en Qatar 2022 no solo cortó la sequía para la Selección Argentina, sino que renovó las chances de toda una generación para volver a sentir el regreso, tanto para los futbolistas como para el público.

Leandro Paredes

Así llegamos a Ángel Di María, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Nicolás Otamendi, el último en regresar.

Mirá Cueste lo Cueste, el streaming de Román Iucht en Perfil.com

De 10 a 11hs, en Cueste lo que Cueste, tendrás información deportiva, opinión y análisis para disfrutar y no pelear. Además, hablaremos de medicina y salud en el deporte, y de otras áreas como tecnología, IA, y redes sociales.

El reconocido periodista Román Iucht encabeza un equipo de profesionales que observarán la actualidad deportiva con sensatez y reflexión, siguiendo los principales acontecimientos en el ámbito local e internacional.

NZ