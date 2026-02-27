Messi conmovió a Puerto Rico: Inter Miami ganó y a Leo la euforia de los hinchas hasta lo hizo caer

La presencia de Lionel Messi conmovió a Puerto Rico, donde Inter Miami venció en un amistoso a Independiente del Valle de Ecuador, por 2-1. El encuentro lo definió el crack argentino con un penal para establecer el resultado final de un chueco que dejó en el anecdotario dos temas singulares: hubo una hora de atraso aparentemente en qué camiseta usaría cada equipo, y luego la euforia de algunos hinchas al finalizar el partido incluso hizo que hicieran caer a Leo en su afán por abrazarlo.

Messi, que ingresó como suplente al inicio de la segunda mitad, fue ovacionado por los cerca de 20.000 espectadores que desbordaron el estadio Juan Loubriel de la ciudad de Bayamón:

El Inter abrió el marcador a los 16 minutos con un gol del también argentino Santi Morales, y el internacional ecuatoriano Patrik Mercado había marcado el empate poco después.

Este ensayo, que estaba programado para el 13 de febrero pero fue retrasado por una lesión de Messi, arrancó con una hora de retraso en el estadio Loubriel.

La demora se debió aparentemente a la falta de entendimiento entre los equipos respecto a los uniformes, que acabó provocando que ambos vistieran con un color oscuro similar que hacía que se confundan los jugadores para relatores y espectadores.

Javier Mascherano, entrenador del Inter, únicamente mantuvo a dos titulares (Yannick Bright e Ian Fray) respecto al once que cayó el sábado por 3-0 ante Los Angeles FC en la jornada inaugural de la MLS.

El veterano Luis Suárez ostentó de inicio la capitanía y se mostró muy activo en los primeros compases del partido.

De las botas del ariete uruguayo nació el primer gol, con una asistencia a la espalda de la defensa ecuatoriana para la carrera de Morales.

La promesa argentina, de 19 años, recortó al arquero y abrió el marcador en el minuto 17. La respuesta ecuatoriana no tardó ni un minuto en llegar con otro contragolpe que dejó a Patrik Mercado en un mano a mano con el arquero Rocco Ríos Novo.

Mercado, recién adquirido por el Sevilla español, empató con un disparo cruzado. Mientras el duelo se calentaba sobre el césped, con un breve altercado entre Suárez y Jordy Alcívar, las gradas clamaban con cánticos el ingreso de Messi.

Messi fue ovacionado al salir a calentar a cinco minutos del descanso, junto a su compatriota Rodrigo De Paul, y entró de cambio para la segunda mitad, definiendo el resultado con un penal. El delantero paraguayo Carlos González desperdició las últimas ocasiones de evitar el triunfo del Inter, que tenía la cabeza puesta en el derbi de Florida del domingo frente a Orlando City.

