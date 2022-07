Moyano acusó al PRO por los incidentes: “Quieren adueñarse de Independiente”

El presidente de Independiente, Hugo Moyano, se desligó de los hechos de violencia que se registraron el viernes en las inmediaciones de la sede de avenida Mitre y afirmó que fueron ocasionados por la “oposición del PRO”, que llevó “barras para adueñarse del club”.

“Fue vergonzoso y lamentable. Con lo ocurrido se puso de manifiesto cuáles son las intenciones, ya que tengo entendido que muchos de los detenidos no son de Independiente”, afirmó el secretario general del Sindicato de Camioneros en Crónica TV.

En el mismo sentido, se desvinculó de los incidentes, que se desataron luego de que en la asamblea no se abordara la fecha de las futuras elecciones. También desmintió que se haya sido custodiado por la puerta de atrás de la sede: “No es verdad que me escapé. Fui solo, con Yoyo (Maldonado) y cinco o seis de la comisión directiva. Los días anteriores decían que iban a venir los Camioneros, esto, lo otro, entonces como les falló eso hicieron el quilombo”. Y agregó: “Lo ocurrido es una maniobra que hicieron para tratar de apoderarse del proyecto de alguna forma. Tengo tranquilidad de conciencia, no tengo miedo, y la tranquilidad me da fortaleza”.

Vinos y copas. El titular de Independiente, quien asumió en 2014 y fue reelecto en 2017, reconoció el mal presente deportivo, pero relativizó el presente institucional: “Los resultados no se dan, es cierto, y la gente no está muy conforme con eso, pero de ahí a querer hacernos pasar como lo que pasó hace diez años atrás, cuando Independiente estaba en la B… Ese fue el peor momento de Independiente, el más dramático, el más doloroso”.

Sobre los temas tratados en la asamblea, una de las posibles causas por las que se desató la batalla entre barras y policías, aseguró: “Fue una asamblea para votar el presupuesto y en ningún momento, de los ocho años y pico que estamos en Independiente, nunca hubo un desacuerdo, y ayer hicieron desastres. Se hizo la asamblea como corresponde, respetando a cada afiliado y afuera estaba esta mafia, esta banda, estos señores que pretenden adueñarse de Independiente encabezados por (Fabián) Doman, (Cristian) Ritondo, (Florencia) Arietto y (Patricia) Bullrich”.

Y agregó: “Yo creo que ella quiere adueñarse de Independiente y nosotros creemos que es por las copas”, ironizó el sindicalista, en referencia a la ex ministra de Seguridad y presidenta del Consejo Nacional del PRO. Posteriormente, se refirió al proceso electoral en el club y descartó apelar el fallo ante la Corte Suprema Bonaerense: “La semana que viene se decide las fechas de las elecciones. Una lista de unidad sería lo mejor para el club”.

Aunque lejos de calmar el clima de enojo y ebullición, volvió a disparar contra la oposición: “Estos tipos quieren volver con todas estas barras que utilizan para ponerlo a Independiente en una situación realmente lamentable. Aparecen todos estos personajes que aparecieron, y de paso me solidarizo con los periodistas que fueron agredidos, pero esos son los que echan a las familias de las canchas, actúan así, insultando y agrediendo, y creen que por eso son más hinchas de Independiente que otros, pero es lo único que saben hacer. Todos son revolucionarios cuando no tienen responsabilidades. Quieren adueñarse del club para después usarlo como plataforma política”.

Contra Atlético en Platense y sin público

Luego de que la Aprevide suspendiera por los enfrentamientos en la sede de avenida Mitre el encuentro entre Independiente y Atlético Tucumán previsto para ayer sábado, el partido finalmente se disputará hoy en el estadio de Platense a puertas cerradas.

La decisión de que el Rojo juegue en campo neutral se dio luego de que el organismo de seguridad deliberara acerca de si deberá mantenerse dicha medida hasta que el club tenga elecciones y se normalice su situación institucional.

Lo cierto es que hoy desde las 11 en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense), y sin público, Independiente recibirá al Decano, que exigió jugar dicho partido ya que la delegación de Tucumán se encuentra en Buenos Aires desde el viernes.

“Hasta que no tengamos una fecha para las elecciones, creo que no se van a poder jugar más los partidos ahí (por el estadio de Independiente). Hay que ser coherentes y estar en lo preventivo. Si no está garantizada la seguridad, no se va a considerar jugar en Avellaneda”, explicó el titular de la Aprevide, Eduardo Aparicio.