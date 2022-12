Pelé y la burla de sus compañeros de escuela, el origen de su famoso apodo

Edson Arantes do Nascimento nació el 23 de octubre de 1940 en la localidad de Tres Corazones, estado de Minas Gerais. Desde niño mostró habilidades para el fútbol y de la mano de su talento y sus logros con el Santos y la Selección de Brasil su nombre quedó en la historia grande del deporte al igual que su apodo: Pelé. Sin embargo, este nació debido a las burlas que le hacían sus compañeros en la escuela.

Hijo de María Celeste Arantes y João Ramos do Nascimento (Dondinho), Pelé formó parte de las categorías inferiores del club paulista. Según contó en una entrevista, sus padres lo llamaron Edson por "Edison", en honor al famoso inventor y científico Thomas Alva Edison. Además, su familia le había puesto el sobrenombre "Dico".

El apodo "Pele" vino de sus compañeros de clase. "O Rei" siempre fue descripto como un tipo feliz al que no le importaba que sus amigos se burlaran de él en la escuela, pero tuvo situaciones complejas donde el bullying pasó a mayor.

En aquel entonces, Pelé solía pronunciar el nombre de su arquero favorito del Vasco da Gama de manera incorrecta: en vez de 'Bilis' decía "Pila". Esto generó las bromas por parte de sus amigos y otros alumnos.

Incluso, en una entrevista con el medio alemán Bil am Sonntag dijo que en un momento perdió los estribos y lo sancionaron en el colegio. "No era un apodo que me gustara cuando era niño. Mi familia me llamaba Dico, mis amigos de la calle me decían Edson", había dicho.

"Cuando empezaron a llamarme Pelé no quería que lo hicieran. Pensé que era un nombre basura. Ahora incluso lo ves en la Biblia. En hebreo Pele significa milagro. Un teólogo descubrió esto y luego me lo dijo", comentó. y confesó haberse dejado llevar por el enojo: "En aquel momento cuando alguien decía: "Oye, Pele", yo gritaba. También le di una trompada a un compañero de clase y me gané una suspensión de dos días".

A partir de ese episodio, dijo que otros estudiantes "se dieron cuenta de que me molestaba y empezaron a llamarme Pelé aún más". "Me di cuenta de que no dependía de mí cómo me llamaba. Y ahora me encanta el nombre", sentenció.

Su vida a partir de allí fue la de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Con el Santos, ganó 6 "Serie A" brasileñas, 2 Copa Libertadores y 2 Copa Intercontinental, entre otros tantos títulos, y se consagró 3 Mundiales con Brasil, en 1958, 1962, 1970, convirtiéndose en el futbolista más joven y el que más veces lo ganó.