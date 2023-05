"Tenía miedo de ser violada": el calvario que vivió la denunciante del ex DT del equipo femenino de Boca

Mientras este martes 16 de mayo se confirmó el procesamiento del ex director técnico del plantel de Fútbol Femenino de Boca Juniors, Jorge Daniel Martínez, acusado por abuso sexual simple, la jefa de prensa del plantel, Florencia Marco, la denunciante, contó en una entrevista televisiva el calvario que vivió: "Tenía miedo de ser violada".

En una cruda entrevista con Nicolás Wiñazki en el programa "Somos Buenos" que se emite por TN, Marco contó que hacía once años que trabajaba en el club y que Martínez llegó en enero de 2022, momento en el que comenzó el acoso: "Me empezó a intimidar desde el primer día".

En esa línea, angustiada, relató que comenzó a sufrir comentarios y gestos que terminaron en roces y toqueteos: "Cambió mi trabajo, cambió mi vida. Ahí empecé a sentir lo que es el acoso, el abuso".

La jefa de prensa del plantel, Florencia Marco.

"Tenía que hablar con él cosas de trabajo y me empezó a intimar desde el primer día con su mirada. Me miraba los senos, las partes íntimas, las piernas. A la semana siguiente se le suma la mirada y pasarse la lengua por la boca. Hablarme y mirarme las tetas. Me genera mucho asco. Ahí como mujer te intimidas, no sabés qué hacer, no sabés qué decir", expresó.

Y siguió con su relato: "Ya no quería que se acercara a saludarme. Saludaba con un abrazo que terminaba tocando los senos o la cola. Es todo tan sutil. No quería que me salude así pero no sabía cómo decirlo. Hasta el momento no pasaba nada pero me intimidaba un montón. Eso es abuso porque te sentís acorralada. Encima sabía que a otras personas les estaba pasando lo mismo que a mí".

Luego, comentó el momento que más la angustió: "Yo estaba hablando con una jugadora. Me había guardado el celular en el bolsillo de atrás del pantalón. De repente siento una mano que atraviesa toda mi cola y mi pierna. En ese momento te quedás helada porque no entendés qué está pasando. Aparece mi celular delante de mi cara y él me dice: ‘Tomá, acá guardás todos sus secretos’. Veo su cara y yo empiezo a los gritos: ‘¡Salí de acá!, ¡No me vuelvas a tocar nunca más!, ¡Está loco!’. Salí desorientada, nunca me había pasado algo así. Trabajé ocho años con fútbol masculino y nunca me pasó algo similar".

Jorge Martínez, ex DT del plantel femenino de Boca.

Asimismo, contó que internamente se conocía que ella no se sentía cómoda con Martínez: "Estuve con esta persona en Ecuador más de 20 días. Compartiendo el mismo hotel. En habitaciones separadas, pero en el mismo piso. Todos sabían que yo no iba a comer en la misma mesa que esa persona. Las jugadores me hacían espacio y comía con ellas. Pero igual me seguía mirando y hacía lo mismo".

En medio de todo esto, el ahora ex DT se excusaba en que todo era una broma. "No quería ir a trabajar porque tenía miedo de ser violada", dijo Marco. Por este motivo, decidió refugiarse en la oficina del Departamento de Prensa y ya no ir a los entrenamientos del plantel femenino de Boca.

En febrero, decidió denunciar a Martínez ante el Departamento de Inclusión de Igualdad de Boca, a cargo de la vicepresidenta 3° Adriana Bravo.

"Esperaba que me dijeran ‘Qué bueno que te animaste a hacerlo’, una contención, un cuidado. Yo le entregué la denuncia a Adriana Bravo, ella sabía. Había estado en Ecuador conmigo. En el primer partido de la Copa Libertadores, que llovió torrencialmente, las jugadoras estaban planchando las camisetas para secarlas para volver a jugar y estábamos (con ella) cuidando que el técnico no entrara al vestuario para ver cómo estaban las pibas", comentó.

Luego, se tomó 20 días de vacaciones ya que el club quería que siguiera trabajando. Tras este tiempo, pese a su denuncia, el DT seguía en su puesto: "Él sabía que yo iba hablando con todas las personas y que nadie hacía nada. Imaginaba el poder que iba teniendo, cada vez más. Y cómo iba quedando yo. Su hostigamiento, su abuso con sus miradas a la distancia eran constantes".

La jefa de prensa del plantel, Florencia Marco.

Florencia Marco: "De Ameal y Riquelme no tuvo respuesta"

En ese sentido, afirmó que del presidente de Boca Jorge Ameal "no tuve respuesta" y que del vice del club Juan Román Riquelme "tampoco".

La situación tomó otro rumbo cuando lo denunció ante la Justicia: "Fui a la Justicia el 7 de marzo y empecé a ver la luz. Se empezó a mover todo. Sin embargo, él seguía trabajando. Lo corrieron de su puesto de trabajo el 4 de abril, después de que todo se hizo público".

"Estoy trabajando mucho en mí para juntar fuerzas para volver en algún momento a mi vida cotidiana. Los efectos colaterales del abuso no sé si van a desaparecer, voy a tener que aprender a convivir con ellos y que no hagan tanto ruido como están haciendo ahora", finalizó Marco.

La jefa de prensa del plantel, Florencia Marco.

Jorge Daniel Martínez fue procesado

El ex director técnico del plantel de Fútbol Femenino de Boca Juniors, Jorge Daniel Martínez, fue procesado este martes 16 de mayo por la Justicia por el abuso sexual simple de la jefa de prensa del plantel a partir de hechos que según denunció tuvieron lugar en 2022.

Fue la decisión del juez Alberto Baños quien lo procesó por abuso sexual simple a Florencia Marco, empleada del club desde 2011 y con el Femenino desde 2019.

Ella denunció que sufrió varias situaciones de acoso e intimidación por parte de Martínez a partir de su llegada al club, en enero de 2022, y que fue manoseada por el entrenador de "Las Gladiadoras", hecho que habría ocurrido en el viaje a Quito en la final de la Copa Libertadores.

El plantel femenino de Boca.

"En cuanto a la institución, Boca fue y es mi casa hace 11 años y por eso estoy triste y dolida, porque pensé que me iban a cuidar, a proteger", remarcó la mujer denunciante al concurrir a Tribunales a hacer la denuncia por la cual ahora procesaron a Martínez.

Semanas atrás, Martínez fue sometido a indagatoria por el Juzgado de Instrucción número 43, pero se negó a declarar en una audiencia hecha por videoconferencia. Ahora, el ex DT y ex marcador lateral "Xeneize" fue procesado.

ED