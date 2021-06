Tevez: “es un hasta pronto”

Emocionado, al borde de las lágrimas, Carlos Tevez anunció que se va de Boca. En una conferencia de prensa que ofreció en La Bombonera junto al presidente Jorge Ameal, el Apache fue determinante: “Es uno de los días más tristes de mi vida”, definió, pero aclaró que la decisión que toma es la mejor porque no se siente “al ciento por ciento” para seguir en el club.

“Estoy lleno y pleno con esta decisión, porque no tengo nada más para dar, porque como jugador lo dí todo. Boca siempre te exige al 120 por ciento, pero yo mentalmente no estoy preparado para eso. No tuve tiempo ni de llorar a mi padre, que a la semana ya estaba jugando y eso no es normal”, aseguró.

Tevez evitó referirse a su futuro, y dijo que “lo único” que tiene claro es que ahora quiere ser “padre, esposo, hijo, hermano”.

Vestido con un buzo de color naranja, el ídolo xeneize continuó describiendo sus sensaciones: “No es una despedida, es un hasta pronto. Siempre estaré para el hincha, para el pueblo xeneize, no ya como jugador, sino como el Carlitos de la gente”, aclaró.

Tevez justificó su decisión al remarcar que no hizo “el duelo correspondiente”, tras la muerte de su padre, Segundo, ocurrida en febrero pasado. “No tuve tiempo de hacer el duelo por la muerte de mi padre y ya estaba jugando de vuelta. Así es la exigencia de Boca”, consideró.

“Para mí Boca es el mejor club del mundo, mi papá, mis hermanos, mi mujer, mis hijos, son de Boca. No puedo mentirles. Mi decisión es pura y exclusivamente mía”, agregó.

Por supuesto, le preguntaron por su futuro inmediato. El Apache fue contundente: “Ahora necesito estar con mi mamá, hace tres meses se me fue mi viejo, y quiero ser padre, marido y hermano. Es lo único que tengo claro”.

El ídolo xeneize confesó que en los últimos meses le costaba ir a entrenar, situación que no pasó desapercibida para el entrenador Miguel Angel Russo. “No me costaba lo fisico, me costaba lo mental”, graficó.

Si bien Tevez aún tiene contrato vigente hasta diciembre de 2021, una claúsula le premite rescindirlo en junio.

Presidente. Antes de que Tevez anunciara su retiro de Boca, la palabra la tuvo el presidente Ameal. “Después de las vacaciones queremos que vuelva a trabajar al club, que esto sea un hasta luego”, dijo, y prometió que le van a organizar un partido homenaje. Por último, el máximo dirigente de la institución se esperanzó con un regreso: “Ojalá lo tengamos a corto plazo de vuelta en el club”.

El ciclo Tevez en Boca llegó a su fin. Uno de los grandes ídolos del club deja su lugar. El tiempo dirá si la pelota lo vuelve a seducir con otra camiseta o si volverá a Boca con otras funciones.

Una historia que se escribió durante veinteaños

Once títulos

Tevez cierra su etapa en Boca con once títulos: tres internacionales (copas Libertadores e Intercontinental 2003 y Sudamericana 2004) y ocho torneos locales.

Veinte años

Debutó con la camiseta de Boca el 21 de octubre de 2001 frente a Talleres. El último partido fue ante Racing el 31 de mayo de 2021 por la Copa de la Liga.

Copero

Con 25 goles, es el cuarto goleador de Boca en torneos internacionales, detrás de Palermo, Rodrigo Palacio y Riquelme, del que quedó a sólo dos goles.