'Topo Gigio' judicial a Riquelme: clausuran una tribuna de Boca para revisar si está en "riesgo edilicio"

Hace instantes se conoció la noticia de que la Justicia dispuso la clausura preventiva de la Tribuna Sur de La Bombonera, por presuntas "deficiencias edilicias" y para descartar "riesgos potenciales de seguridad". La decisión del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad llega a horas del duelo entre Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero, que se jugará este domingo a las 19:15 horas. Esta medida provocará que el conjunto xeneize, que semana a semana tiene innumerables problemas con sus socios por los polémicos sistemas que utiliza para vender entradas, en esta ocasión deba achicar la oferta en 5000 localidades.

La clausura la pidió el MPF porteño luego de la investigación iniciada de oficio de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos el pasado 29 de enero, fecha en la que Boca venció 1-0 en condición de local a Atlético Tucumán.

El Juzgado Penal, Contravencional y Faltas N° 1, a cargo del Doctor Rodolfo Ariza Clerici, fue entonces el que dispuso la clausura preventiva del sector para completar las pericias e inspecciones en el lugar.

En el contexto de la investigación de la Fiscalía por haber excedido supuestamente la capacidad de aforo y reventa de entradas (hubo problemas en los accesos en la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol), se viralizó un video de un fanático en la tribuna ahora clausurada en el que se pueden ver grietas ante el movimiento de los hinchas. “No late, es un peligro”, rezaba la leyenda en la filmación.

Los peritos a cargo consideraron que hay "ciertas carencias y deficiencias edilicias combinadas a un exceso de público, constituyen una situación de peligro”.

Justo en ese sector de la cancha el departamento de infraestructura del club realizó una prueba durante los primeros días de enero con piletas de lona llenas de agua simulando el peso del público, procedimiento que, según indicaron desde la dirigencia, realizan cada seis meses.

En ese momento, fuentes del club ubicado en Brandsen 805 le comentaron a Infobae: "Un litro de agua equivale a un kilogramo de peso, entonces mediante este ensayo de carga puede llenarse la pileta en un sector y luego en otro. Además, con un extensómetro es viable medir la deformación de la superficie según las distintas cargas".

El antecedente

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Publico Fiscal ya había investigado de oficio por un video que se viralizó en Twitter que data de julio del 2022, después del partido de Boca-Corinthians por Copa Libertadores. En aquel momento, Celsa Ramírez también había solicitado el allanamiento de las instalaciones para efectuar pericias.

Las primeras declaraciones de Merentiel como jugador de Boca

Miguel Merentiel ya se entrenó bajo la conducción de Hugo Ibarra y hasta podría ir al banco de los suplentes este domingo ante Central Córdoba, por la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



"Voy a dejar la vida por este club, por esta camiseta. Sé que vengo a una institución muy grande" dijo el ex jugador de Defensa y Justicia y Godoy Cruz de Mendoza, entre otros clubes. "Mis características son la garra y no dar por perdida ninguna pelota. Puedo jugar como delantero centro o bien tirarme atrás a buscar juego" indicó el futbolista, que proviene del Palmeiras, donde no halló la continuidad deseada.

"No tenía lugar en mi equipo (Palmeiras) y se empezaron a manejar distintas opciones. Cuando mi representante me dijo Boca, ni lo dudé" confesó Merentiel. El delantero firmó un convenio por una temporada, sin cargo, y con una opción de compra por 3 millones de dólares.



"Me complemento bien con otro '9' no tengo ningún problema. Estoy preparado para lo que me toque", sostuvo el atacante, que también enumeró las diferencias entre jugar en el fútbol local y en el brasileño. "Los equipos brasileños son muy poderosos desde lo económico. Creo que un equipo como Boca se le puede plantar de igual a igual para pelear por la Copa Libertadores" dijo el goleador.