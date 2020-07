Un loco de primera

Marcelo Bielsa logró ayer devolver al Leeds United, luego de 16 años, a la Premier League (Primera División) de Inglaterra, sin jugar, debido a la derrota de su escolta, West Bromwich, ante Huddersfield (1-2), en el inicio de la anteúltima fecha de la temporada.

Leeds había quedado a un paso del ascenso el jueves, luego de ganar con angustia por 1-0 al colista Barnsley, e incluso tiene chances de ser campeón antes de volver a jugar, mañana como visitante del Derby County (9.50 hora argentina).

El equipo del rosarino, cuyo último título como entrenador fue en la selección argentina con la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, quedó cinco puntos arriba del West Bromwich (le queda un partido) y a seis del Brentford (tercero), que jugará fuera de casa ante Stoke City el sábado.

La EFL Championship, un durísimo torneo de 46 fechas, entrega dos ascensos directos y un tercero en un Reducido, como el que el año pasado disputó el Leeds de Bielsa, que luego de haber liderado en varios tramos el torneo no pudo conseguir el objetivo.

Pero Bielsa renovó su contrato -tal como se especula que hará en las próximas semanas-, reorganizó el plantel y se tomó revancha de sus detractores.

Desde 2004 -cuando descendió a la Championship, quebró, perdió el plantel y vendió su propio estadio-, el Leeds navegó por el Ascenso e incluso llegó a bajar a la Tercera División en 2007. La resurrección comenzó en 2010, con el retorno a la Championship, donde militó hasta la llegada de Bielsa, que lo dejó a un paso del ascenso la temporada pasada y lo suscribió ayer, con el suspenso provocado por la pandemia.

Así, el rosarino, de 64 años, que hace pocos días celebró un nuevo aniversario de su primer título en Primera (Newell’s en 1991), cumplirá su deseo de dirigir en la Premier League, que considera la mejor liga del mundo.

AGRADECIMIENTO CODO A CODO

Marcelo Bielsa saludó de muy buen humor y agradeció con un rudimentario y simpático inglés a los fanáticos del Leeds United que fueron a agradecerle por el flamante ascenso a la Premier League inglesa. “Thank you, thank you, I don’t speak english, only say thank you (gracias, no hablo inglés, solo digo gracias)”, repitió con una amplia sonrisa el rosarino ante un grupo de hombres, mujeres y niños que buscaban saludarlo por la conquista deportiva.

“We love you (te amamos)”, se escucha de parte de los fanáticos en el video de 45 segundos posteado en Twitter por el usuario @Gareth_Boyes. “You are God (tu eres Dios)”, lo alabó otro hincha, lo que produjo una vergonzosa desmentida de parte de Bielsa, vestido con pantalón de jogging gris y campera negra.

El entrenador saludó con el codo a la mayoría de los presentes, posó para una fotografía con tres chicos y levantó el pulgar de su mano derecha en nueva señal de agradecimiento.