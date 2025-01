Un mercado de pases planchado, con River como excepción a la regla

El resumen podría ser así: un mercado de pases aplanado, con pocas transferencias de impacto, a excepción de River. Como si el apodo histórico de millonario tuviera que homologarse en este 2025, el club de Núñez es el único con más de una incorporación rutilante: al equipo de Marcelo Gallardo ya llegaron el viejo ídolo Enzo Pérez y dos futbolistas que prometen brillar como Matías Rojas –el enganche del Racing de Fernando Gago– y Giuliano Galoppo, ex Banfield y ex San Pablo. Otro que está casi confirmado es Sebastián Driussi, que llegará desde el Austin de la MLS, una liga de la que se cansaron muchos argentinos, otra de las novedades de este receso.

Sin dudas, la noticia central de este mercado de pases no es la de un jugador, sino la del magnate Foster Gillett, quien prepara su desembarco en Estudiantes bajo unos términos y condiciones que a muchos hinchas le hacen ruido: 150 millones de dólares en 30 años (cinco por temporada) y un retorno que implica, por ejemplo, quedarse con el 80% de los futbolistas que surjan de la cantera pincha. Todo tendrá que refrendarse en la asamblea extraordinaria de febrero. ¿Qué pasa si no hay acuerdo con la llegada prometida pero no oficializada de Cristian Medina, quien activó la cláusula de rescisión de 15 millones con Boca? Son todas dudas.

Al menos por ahora, la situación en Boca es inversa a la de River: con más operaciones de representantes y periodistas que intereses reales, la única incorporación por fuera de los prestados que vuelven fue la del chileno Carlos Palacios, el wing que se destacó en el Colo Colo. Después hay mucho biribiri: que interesan Aníbal Moreno, Gonzalo Piovi, Rodrigo Rey, Washington Aguerre y una lista que, en algunos portales, contiene más de diez nombres.

Aunque por ahora la ilusión es moderada, Independiente también está sumando futbolistas como para reforzar al equipo duro que supo consolidar Julio Vaccari. Luciano Cabral (León de México), Nicolás Freire (Inter Miami), Sebastián Valdes (Central Córdoba de Santiago) y Pablo Galdames, quien ayer declaró por primera vez como jugador rojo: “Voy a dejar todo, sé el club al que llego. Tengo un gran amigo de Independiente y me dijo que llegaba al club más grande de América. Sé la responsabilidad que tiene vestir esta camiseta, vamos a hacer todo este año para que nos vaya bien”, dijo.

Racing, campeón de la Sudamericana, por ahora no trajo a nadie. La gestión del flamante presidente Diego Milito está más abocada a retener y a contener, que a incorporar. JuanFer Quintero se va (aunque esté entrenando con el plantel), Roger Martínez se iría y Maravilla Martínez es una incógnita: pidió un suculento aumento de sueldo y todavía no hay acuerdo.

Con todos sus problemas económicos e institucionales, San Lorenzo solo pudo cerrar una incorporación. Se trata de Emanuel Cecchini, libre de Audax Italiano, surgido de Banfield. Cecchini firmó su contrato junto al nuevo director deportivo, Carlos “La Roca” Sánchez, quien ya rescindió algunos contratos onerosos, como el de Nahuel Bustos (volvió a Talleres) o Francisco Fydriszewski, y ahora tendrá que hacer magia con el presupuesto para reforzar al plantel.

El que sí lo reforzó –y cómo– es Lucas Zelarayán, la joya que volverá a Belgrano para intentar brillar como hizo hace algunos años en el Pirata cordobés.