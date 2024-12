Estudiantes de La Plata continúa siendo protagonista del mercado de pases tras el golpe que significó la incorporación de Cristian Medina desde Boca, mediante el pago de su cláusula de rescisión por 15 millones de dólares.

Con el respaldo financiero del inversor Foster Gillett, el Pincha apunta a reforzar su ataque y presentó una oferta concreta por Lucas Alario, además de realizar sondeos por Rafael Santos Borré. Ambos delanteros tuvieron un exitoso paso por River, durante los años dorados de Marcelo Gallardo como entrenador.

El caso de Alario parece ser la prioridad. El delantero del Inter de Porto Alegre no tuvo continuidad en el club brasileño, siendo suplente en los últimos nueve partidos, y Estudiantes ya le hizo llegar un ofrecimiento formal para sumarse al plantel según informó Noticias Argentinas. Aunque los detalles de la oferta no trascendieron, su contrato con el Inter, vigente hasta diciembre de 2025, podría facilitar una salida, considerando que no forma parte de los planes principales del equipo.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata

En paralelo, el conjunto platense también se interesó en Rafael Santos Borré, actualmente también en el Inter de Brasil y si bien no se presentó una oferta concreta por el colombiano, Estudiantes consultó sobre su situación contractual y condiciones para evaluar una posible negociación.

Aunque el fichaje parece más complejo, el "Pincha" no descarta avanzar en su incorporación para sumar jerarquía a un equipo que durante el 2024 obtuvo una Copa de la Liga y un Trofeo de Campeones.

Cómo sigue el mercado de pases de Estudiantes

Además del ataque, Estudiantes busca reforzar su defensa tras el retiro de Federico Fernández. Uno de los primeros nombres que estaría buscando sería el de Valentín 'Colo' Barco según el portal Doble Amarilla. El lateral izquierdo surgió de Boca, jugó en las juveniles de la Selección Argentina y actualmente no tiene minutos en el Sevilla de España. Su pase pertenece al Brighton de Inglaterra.

Estudiantes también puso su mirada en Federico Gattoni, defensor que pertenece al Sevilla pero que actualmente está a préstamo en River, donde no tiene lugar en el plantel principal.

Desde La Plata, ven con buenos ojos su incorporación y evalúan asumir su salario como condición para cerrar el acuerdo. Una eventual compra de su pase dependería de nuevas negociaciones con el club español.

La llegada de Medina marcó el inicio de un proyecto sólido, y ahora el "Pincha" trabaja para cerrar nuevos nombres que le permitan seguir peleando en los primeros planos del fútbol argentino e internacional.

