La primera cena de recaudación de la novel Fundación Esteban Bullrich

Mientras están en la recta final para concretar el papeleo legal (necesario respecto de la personería jurídica), se realizó en un famoso hotel de Recoleta la primera comida, para recaudar fondos para la Fundación Esteban Bullrich.

Fue la Fundación Argentina de Síndrome Metabólico –entidad que tiene más de diez años– quien tomó el papel de anfitriona y la convocatoria, ensambladas, sumaron para reunir fondos que se utilizarán para adecuar las instalaciones de la propiedad que la fundación del ex funcionario y ex legislador ya compró. La misma incluso, se exhibió durante la cena en un video seguido por las palabras de Ricardo Manzur, quien se presentó como titular de dicha entidad. Esa casa ubicada en la Ciudad de Buenos Aires funcionará –manifestó Manzur– como centro de día para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), patología que Esteban Bullrich contribuye a hacer más visible, desde que se hizo público que él mismo la padece. Por eso, entre los invitados hubo muchos integrantes del espacio partidario al que pertenece el mencionado político. Como es costumbre, Horacio Rodríguez Larreta llegó para las fotos delante del banner, puesto para tal fin, saludó y conversó con Gazela Simán Menem –titular de Fundación Argentina de Síndrome Metabólico– y anfitriona y con algunos invitados, y después se fue. También otra ex ministra y hoy funcionaria porteña quien, salvo excepciones y cuando es ineludible el compromiso, tiene la misma “logística” aunque en su caso, en esa previa a la comida propiamente dicha, se queda más tiempo. Los integrantes del oficialismo porteño que ocuparon una de las mesas laterales, no solamente bailaron al ritmo de Maxi Trusso y sobre todo cantaron entusiasmadas los temas que en vivo interpretó César “Banana” Pueyrredón, tuvieron un plus que hizo felices a dos de los diez que allí estaban: ganaron dos de los premios de la noche, un importante collar y un anillo. Después fueron dos empresarios los que no dejaron que decaiga el remate de sendas camisetas de Boca y de River. La primera terminó en manos de Ricardo “Buquebus” López Mena por trescientos mil pesos; la segunda –para sorpresa de muchos–, en cuatrocientos mil pesos. Hubo una tercera camiseta –de Estudiantes de La Plata– cuyo remate encaró Teresa Calandra que no superó el monto de las mencionadas y eso que la ex modelo demostró que no sólo es hincha de ese club sino que cuando irónicamente dudaron de su pasión platense, demostró que ella es una “pincharrata”.

Colón psicodélico

Interesante la propuesta y la convocatoria que Artbag generó en el Teatro Colón para presentar Machine Hallucionations: Coral, del artista digital Refik Anadol. Si bien las distintas imágenes que produce esta obra de unos cuatro metros de altura fueron musicalizados en vivo por la Academia Orquestal del Instituto Superior del Colón, a la media hora, para muchos esa pieza multicolor se pareció a un gigante salvapantallas. Quizá cuando se exponga, como se informó, en espacios abiertos, la interacción con los espectadores sea otra y se resignifique que una persona haya pagado por Machine… 851 mil dólares.

Festejo en París

En París, Le Bristol es uno de los hoteles elegidos por varios millonarios argentinos cuando recalan en esa ciudad. Antes de que su nombre al googlearse sólo active notas en secciones policiales, Carlos Pedro Blaquier pasaba estadías prolongadas allí con su mujer Cristina Khallouf, secretario e incluso se llevaba su propia y discreta masajista argentina. Después fue allí donde Susana Giménez blanqueó su romance con Corcho Rodríguez en viaje relámpago de Miami a Buenos Aires seguida por todos los medios nacionales. Y fue allí donde hace unos días, festejó sus 70 Juan Navarro, que si bien nació en Uruguay –donde pasa aún la mayor parte del año–, hizo su fortuna, nombre y fama en la Argentina menemista. En ese hotel en Faubourg Saint-Honoré reunió a familiares y amigos –varios argentinos por supuesto–para una cena que contó además con un recital íntimo de Rosana, la cantautora española nacida en la isla de Lanzarote, famosa por: “Si tu no estás aquí…”