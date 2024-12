A pesar de la menor rentabilidad, el 60% de los productores agropecuarios piensan que el presidente Javier Milei ha cumplido con las expectativas, de acuerdo con el índice de confianza del campo Ag Barometer que elabora el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

La mayoría de los productores que tienen una opinión positiva consideran la caída de la tasa de inflación, las bajas en las tasas de interés (aunque sigan siendo positivas en términos reales) y, fundamentalmente, por la rapidez con la que encaró las reformas estructurales, sostiene el informe.

El 36% opina que Milei no cubrió con cubrió las expectativas y reclama, especialmente, que no bajaron los derechos de exportación y que el tipo de cambio está perdiendo competitividad. Los disconformes también reclaman reformas estructurales o bajas de impuestos que aún no se han implementado para poder sostener un tipo de cambio relativamente bajo.

La última medición del índice de confianza alcanzó el valor máximo de toda su historia: desde octubre de 2018 a la fecha, marcó 149 puntos, que representa un aumento del 13% sobre septiembre pasado (132) y 27% en relación con noviembre de 2023 (117).

Mejores expectativas

Por su parte, el Índice de Expectativas Futuras retomó su tendencia alcista ante las expectativas de rendimientos luego de las precipitaciones registradas, ya que las perspectivas de precio en soja no mejoran, aunque cabe esperar un mejor comportamiento en los precios del maíz a futuro.

En cuanto a la confianza en la situación financiera, el 72% de los productores piensa que sus finanzas estarán mejor en los próximos 12 meses, contra un 59% registrado en la anterior medición de septiembre.

Con respecto a las inversiones, el Ag Barometer Austral indica que un 56% de los productores piensa en invertir en activos fijos en los próximos 12 meses, mientras que en septiembre un 47% de los productores pensaba invertir en activos fijos.

Rentabilidad en juego

“Se da una situación, en cierta forma, paradójica ya que el Índice de Confianza alcanza los valores máximos de su historia en momentos en que se alzan las voces por la baja rentabilidad del sector agropecuario debido a la persistencia de los derechos de exportación”, afirmó Carlos Steiger, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y director de la encuesta.

“Los índices de Condiciones Presentes y de Expectativas Futuras también tienen los valores máximos de su historia en momentos en que las condiciones de rentabilidad de las actividades agrícolas prometen estar en niveles muy bajos o aún negativos cuando la producción se realiza en campos arrendados”, añade el especialista.

Según el Ag Barometer Austral, un 35% de los productores piensa que la rentabilidad esperada de la campaña 2024/25 será menor que la de la campaña 2023/24.

Steiger advierte que “se escuchan voces de preocupación por parte de productores agropecuarios y de las entidades representativas manifestando que la caída de los precios internacionales para la campaña 2024/25, sumada a la actualización del tipo de cambio por debajo de la tasa de inflación (crawling peg del 2%) durante el año 2024 ha provocado un encarecimiento de los de los costos de producción en dólares que se suman al efecto negativo de la baja de precios”.

