Javier Milei: "El imbécil de Kicillof tenía un bar en Palermo y quebró"

Javier Milei participó este lunes en el streaming Neura y se explayó sobre una de sus obsesiones: la crítica a las teorías económicas de John Maynard Keynes. Alejandro Fantino se sorprendió cuando el mandatario contó que Keynes había quebrado.

Milei comentó que el economista se dedicaba a hacer inversiones y lo calificó como "chotísimo". "Te venden que es un gran inversor y eso es mentira (...) Se queda sin laburo, sin plata y lo rescata el padre, John Neville (Keynes)", dijo.

Y aprovechó para saltar en el tiempo y hacer una comparación: "Sí. bueno. El imbécil de (Axel) Kicillof también, tenía un bar acá en Palermo y quebró". Keynes es una de las principales referencia económicas del gobernador bonaerense, y Milei se ocupó de reslatralo.

"Lo quebró acá, en Palermo, tenía un bar en Palermo y lo quebró. Ok”, dijo el Presidente, mientras el conductor celebraba jocoso la intervención.

Milei fue a Neura -acompañado por la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. "¿Qué es Keynes?", fue la primera pregunta de Fantino y el dio pie a una "ponencia" al estilo del presidente libertario.

“La teoría que construyó se basa en aquello que los políticos quieren escuchar. Por eso fue exitoso. Si las cosas salen bien, es por ellos. Si las cosas salen mal, es por culpa de otro. Keynes es totalmente siniestro. El tipo es un genio del mal”, remarcó.

Fantino definió a la entrevista como "una charla entre amigos sobre economía". Sin embargo hubo referencias a la actualidad. Milei recordó a quienes lo criticaban antes de asumir la Presidencia, por sus ideas.

"Decían que si yo hacia un ajuste de 15 puntos del PBI iba a hundir a la economía en la recesión más grande de la historia. Sin embargo tocamos piso en marzo, abril y dije 'después sale como pedo de buzo'; se me cagaron de la risa y ahora cuando hablaba de la (recuperación en forma de) V se me cagaban todos de risa", recordó, haciendo un repaso de su gestión económica en su año de gobierno.

En un momento de la entrevista, Milei envió un fuerte mensaje a Victoria Villarruel. Y lo hizo al trazar una comparación con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Andá a laburar, chorro. Dale. Lo único que hiciste en toda tu vida fue cagarle la vida a la gente. Ganate la vida como una persona de bien. ¿Quién sos?”, disparó Milei cuando se hablaba del aumento de la dieta para los senadores y Fantino se había posicionado en un rol ficticio de dirigente político..

El Presidente agregó: “Cuando vos vas a laburar hacer un acuerdo con tu empleador sobre cuánto ganas. No como la mierda de los senadores que levantan la manito y se suben la dieta y se inventan el aguinaldo”.

En ese momento Fantino le recordó que quien conduce el Senado es la vicepresidenta, cin la que está enfrentado.

“Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace. Qué se yo. Recortó un montón de privilegios. Yo no estoy en su silla, estoy en otra, en una silla eléctrica”, comparó.

