Jaime Duran Barba: "Cuando yo era chico los perros eran perros, ahora son hijos del Presidente"

El consultor político Jaime Durán Barba se refirió al año de gobierno de Javier Milei y consideró que el PRO está siendo absorbido por el partido libertario. “El PRO entregó la bandera del cambio a Milei”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Jaime Durán Barba es consultor de imagen, docente, profesor político, columnista de Perfil y creador de presidentes. Además, tuvo a cargo la administración de su país, Ecuador, durante la presidencia de Jamil Mahuad.

Nos quedan 10 minutos de programa, de este que es nuestro último programa grabado antes de fin de año, y queríamos cerrar con vos, que seas el último entrevistado. Te damos el micrófono para que, en no más de 10 minutos, nos hagas una síntesis de lo que crees que hay que prestar atención de lo que fue este año. Somos todo oídos, querido Jaime.

Este fin de semana mencioné la entrevista que tú hiciste a uno de los intelectuales más importantes del Reino Unido sobre el futuro de la tecnología, que creo yo es lo más urgente que nos está pasando en el mundo. Desgraciadamente, la industria tradicional ya no es una salida. No podemos pensar que Estados Unidos va a funcionar bien porque resucita el cordón industrial y tenemos más blue-collar jobs. Estamos yendo a un proceso descomunal de cambio para el que no está preparada América Latina y esa es mi principal inquietud. Con esta iniciativa que hemos estado conversando para un posgrado en la Universidad del Sur creo que cumpliremos con una exigencia ética para los presidentes de las próximas dos décadas de América Latina y darles insumos para que puedan hacer mejor su tarea. Ahora, lo que yo veo es que el mundo se alteró, se derrumbó. No se hubieran imaginado en Estados Unidos que Kennedy o Bush, cuando eran candidatos, fueran a freír papas en el McDonald 's. Esto es fuera de lo normal. O que llegue el presidente en camión de basura a la convención republicana

Quiero compartir con la audiencia que hace 15 años discutimos. Yo siempre pienso distinto que vos, y vos siempre tenés razón. Ya me dijiste en su momento que iba a ganar Trump. Yo te dije que estabas loco, y ganó. Me dijiste dos años antes que iba a ser presidente Milei. Yo te dije: "Jaime, vos siempre con los ojos del Pacífico, las montañas, los Andes, no te dejan ver el otro lado del Atlántico". Y vos tenés ojos biónicos que atraviesan las montañas. Y yo miro, como vos me decís siempre, con ojos del Siglo XX. Así que nuevamente te reconozco, delante de la audiencia, que dos años antes me dijiste: "Milei va a ser presidente".

Gracias, Jorge. Sí, lo que sucede es que yo viajo todo el tiempo y miro esto con una visión general. Algo más insólito que Milei hubo en Perú: Pedro Castillo. Porque Milei es inteligente, al menos está informado. Pedro Castillo no era ni lo uno ni lo otro, y ganó las elecciones en Perú, que es un país importante, fue el virreinato de Lima, es un país con historia. El mundo entero se está desmoronando. La próxima derrota del Partido Conservador en el Reino Unido va a ser descomunal. Tú y yo somos gente progresista, no tenemos nada de racistas, pero el Partido Conservador británico está dirigido por una señora afro inglesa que es más afro que inglesa. El mundo cambió, no queda nada de lo que hubo. Cuando yo era pequeño, los perros eran perros. Ahora son hijos.

¿Qué perspectiva le ves a Trump el próximo año en su segunda presidencia?

Tiene una contradicción enorme porque pretender volver a hacer a América grande, porque si eso es volver a la segunda Revolución Industrial, resucitar el cordón industrial norteamericano trayendo de vuelta las empresas, es un disparate. Las industrias van a desaparecer, como las conocíamos, no van a dar más mano de obra, van a ser robotizadas. Y eso no es un tema de ciencia ficción, de lo que ocurrirá dentro de décadas, es algo que va a ocurrir en los próximos 10 años. Entonces, en ese sentido él se equivoca.

Ahora, la participación de Elon Musk, que por un lado creo yo, por un problema personal, tiene actitudes muy reaccionarias en cuanto a la familia, al sexo y demás, da un empuje a lo tecnológico. Además de que es un genio, su empresa está pretendiendo colonizar Marte, y es parte de esa nueva sociedad tecnológica robotizada que pondrá otro elemento en el gobierno. Yo no sé cuál será la perspectiva ahora. Sí son personas que están sintonizando con un nuevo mundo que a nosotros, a los que tenemos cierta edad, nos cuesta entender.

¿Cómo imaginas este próximo año de Milei en la Argentina?

Debo reconocer que al empezar el gobierno de Milei, mi perspectiva fue equivocada. Yo no pensé que, con tanto ajuste y con tantas medidas extrañas, el gobierno podría mantenerse estable sin cambiar de línea. Pensé que duraría tres o seis meses. La verdad objetiva es que ha llegado al año con un éxito importante. Yo sigo muchas encuestas de todo tipo, y Milei tiene un saldo positivo de imagen, un saldo positivo de evaluación de gobierno. Esto no significa que la total mayoría de los argentinos estén con Milei. Pero el saldo de Milei es positivo en las últimas encuestas que he visto esta semana. Él tiene un 53% de imagen positiva y un 47% de imagen negativa.

O sea, Argentina sigue dividida en dos, como ha estado dividida desde hace tiempo, y él tiene ese saldo. Ahora, el problema gravísimo está en que aparece como principal líder de la oposición, o lideresa, Cristina Fernández, que me pareció que hizo una aparición triste cuando asomó con su cuñada y su hijo a presidir el Partido Justicialista.

O sea, es esa Argentina de una familia que domina un partido anticuado la que provocó la votación en favor de Milei. La gente no es que votó tanto por Milei, sino en contra de lo que ocurría en el gobierno de Fernández, de los dos.

Me gustaría, Jaime, que escucharas, y le voy a pedir a Claudio Mardones que, en lugar de hacer la columna después de que terminemos esto, pueda contar lo que está pasando en este momento en el PRO, para que vos lo escuches allí desde Ecuador. ¿Me permitís?

Claudio Mardones (CM )La foto que está sucediendo en este momento tiene que ver con dos momentos. Un expresidente, Mauricio Macri, que antes de partir para la Patagonia se quejó del destrato del gobierno y anticipó la posibilidad de generar una propuesta competitiva sin la Libertad Avanza.

Lo cierto es que, desde esa foto, hubo otro giro importante, y fue el planteo de Javier Milei, que lanzó un ultimátum: "O vamos juntos en todos los distritos, o no vamos juntos en ninguno". Y han empezado a surgir los pronunciamientos. El primero lo lanzó Luis Juez, presidente de la bancada del Frente PRO, quien dijo ayer en una entrevista nocturna con el canal de cable de La Nación: "Les anticipo que nuestro Frente Cívico de Córdoba va a ir con la Libertad Avanza". Y también dijo: "Acá no hay doble comando, acá hay una sola conducción, y esa conducción es la de Javier Milei". Toda una respuesta, especialmente en un distrito que fue tan importante para Macri y lo sigue siendo para la Libertad Avanza.

Y ahí se suma otro tema, y es que hay al menos dos gobernadores del PRO, como Rogelio Frigerio (de Entre Ríos) e Ignacio "Nacho" Torres (de Chubut), que no lo han dicho en público, pero le han hecho saber al expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, que están en la misma sintonía y que se están preparando para acordar con la Libertad Avanza.

En resumen, a quienes fueron a escuchar a Mauricio Macri en este acto como presidente del partido, lo escucharon, pero cuando se fueron, salieron pensando en violeta. Parece que, en ese contexto, Javier Milei tomó ese guante, y luego del ultimátum, al menos parece que sabía que algunos iban a salir a acompañarlo. El primero fue Luis Juez, y resta saber si estos trascendidos se transforman en pronunciamientos tanto de Rogelio Frigerio como de Nacho Torres. Toda una diferencia en este momento, pero queda la sensación de que Mauricio Macri queda más solo.

Jaime, ¿ves que el PRO está quedándose casi vaciado, por un lado por Patricia Bullrich, y por el otro lado por el propio Milei?

Era evidente que eso iba a pasar. Lo conversé contigo, lo conversé con el propio Mauricio hace un tiempo. El PRO entregó la bandera del cambio a Milei. Se llegó a llamar "Frente del Cambio" para la última época, y fue un experimento de cambio importante. Mauricio fue el primero en aplicar esta nueva política que integra también al espectáculo en la comunicación política. Estuvieron los lobitos, el salto del Bach, etcétera.

De pronto, después de la derrota en la reelección, Macri giró hacia la derecha, negó a los espacios progresistas que había en su entorno, como Pablo Avelluto, yo mismo, y entregó la bandera del cambio a los libertarios. Eso era inevitable. Se lanzó a un agujero negro, y ahora está siendo absorbido por ese agujero negro. Yo creo que, cuando Milei dice eso, es consciente de que ya no le necesita a Mauricio. Ya no necesita al PRO, lo está absorbiendo. No solo por gente importante como Rogelio Frigerio o Luis Juez, con quienes tengo excelente amistad, sino porque los votantes del PRO ya están siguiendo a Milei incondicionalmente.

Yo creo que, desgraciadamente, las equivocaciones estratégicas de Mauricio, desde que tuvo este giro político en estos últimos años, lo que han hecho es llevar al PRO de tumbo en tumbo hacia una desaparición. Patricia Bullrich no estuvo entre quienes fundaron el PRO propiamente. Yo estuve en 2005 entre quienes iniciaron ese proyecto, y Patricia pasó por el PRO. Venía de otras tiendas políticas y fue a la Libertad Avanza, pero no hay que reclamarle a ella una adhesión a un partido al cual nunca perteneció en el fondo. El PRO era Mauricio, María Eugenia, Horacio, Marcos... el PRO que yo conocí cuando eran poquitos y empezaban el proyecto en 2005.

