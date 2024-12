Luis Juez: “En Córdoba vamos a acompañar a la Libertad Avanza sin pedir absolutamente nada”

El senador Luis Juez confirmó que en Córdoba el Frente Cívico acompañará a la Libertad Avanza en los comicios legislativos de 2025.

Apoyo a la Libertad Avanza

“Nosotros somos un partido provincial en Córdoba. Ya hemos decidido acompañar el año que viene a la Libertad Avanza”, aseguró Juez.

“Doy una definición de fin de año nuestra: ´En Córdoba nosotros vamos a acompañar sin pedir absolutamente nada a la Libertad Avanza. Tienen todo el derecho del mundo de ir con sus dirigentes, de armar su estructura, de tener sus representantes parlamentarios”, reiteró Juez.

“Se lo dije en su momento a Karina Milei, se lo he dicho al presidente. No es un momento para especular, es un momento para pararse y fortalecer porque la gente está haciendo un esfuerzo descomunal para sostener este programa económico que le está dando algunos resultados en lo macroeconómico”, agregó.

“Me parece lógico e inteligente que el Gobierno quiera tener una estructura propia. Lo digo porque lo sufrimos en el Senado. Que tenga senadores y diputados propios y que después esto pueda confluir en una alianza parlamentaria me parece constructivo”, sostuvo en declaraciones a La Nación +.

“No debería ser un tema que traiga complicaciones si actuamos con generosidad e inteligencia”, enfatizó Juez.

Elecciones 2025

“Primero hay que tener claro dónde está el enemigo. Si vos crees que el enemigo está agotado, extinguido y que te podés dar el lujo de partir el electorado e ir con propuestas diferentes cuando en definitiva en el fondo de la cuestión coincidimos en un 100%, el enemigo lo aprovecha”, señaló al referirse a una eventual alianza electoral entre la Libertad Avanza y el PRO.

“Es la historia de la Argentina. Cuando la oposición se dividió, el peronismo recuperó el poder. Esto ha sido así en los últimos 45 años”, insistió el senador nacional por Córdoba.

Disputa Milei-Villarruel

Al ser consultado sobre la disputa entre Javier Milei y Victoria Villarruel, el líder del Frente Cívico consideró que “el vicepresidente tiene un rol que es cumplir la tarea que el presidente le delega en el Senado de la Nación”.

“No hay futuro fuera de ese ámbito”, recalcó Juez en diálogo con el canal televisivo.

“Lo he hablado muchas veces con la vicepresidenta, le he dicho claramente que ese tema deteriora la relación, invisibiliza al Senado, dificulta las relaciones, complica enormemente el escenario legislativo a la hora de tomar decisiones. La mayoría de las cosas este año se canalizaron por Diputados. El vicepresidente no tiene otro destino que no sea acompañar la suerte del Presidente”, concluyó.