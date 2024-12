Los Milei adelantan la campaña, buscan leales para las listas y descartan al PRO

“Confiamos en que vamos a aniquilar la inflación; el resto se hará solo”. La frase pertenece a un encumbrado funcionario de la Casa Rosada y grafica el ánimo imperante en el oficialismo en la carrera electoral hacia 2025. La economía, como principal activo.

Pese a ello, la secretaria general de la Presidencia, y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, no pierde un instante y trabaja contrarreloj para continuar el trabajo territorial en todo el país.

Karina tiene una sola certeza: que quieren ir con sello propio tanto en la PBA (que representa casi el 40% del padrón electoral nacional) y en la CABA, cuyo resultado se lee siempre en clave nacional.

La decisión de ir “puros” tanto en la Provincia como en Ciudad se da con un doble movimiento: por un lado, la relación del Gobierno con Mauricio Macri atraviesa su peor momento. Si el cierre de alianzas fuese hoy, irían separados. Una verdad que nadie se encarga de refutar.

Incluso Milei se encargó de meter una cuña en las filas amarillas al defender abiertamente a Cristian Ritondo, quien se encuentra acechado por una serie de denuncias.

El otro, dejar cada vez más aislada a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, eliminándole el margen de acción en términos electorales pensando en el año próximo y en 2027.

En el oficialismo reconocen que la implementación de la BUP facilitará la tarea de los responsables en territorio tanto porque no habrá distribución de boletas como en la fiscalización.

Las dos principales espadas de Karina en el armado territorial han sido Martín Menem y Lule Menem, por cuyo despacho transitan permanentemente todos referentes de todas las provincias.

La dupla Menem ya tiene designados en cada uno de los territorios a sus principales referentes encargados de los armados y de que hacer crecer el músculo partidario en cada distrito.

A los principales estrategas de la campaña señalan que no les preocupa que el apellido “Milei” no esté en la boleta, sin embargo no descartan que el Presidente multiplique apariciones en el interior como las que realizó el jueves y el viernes pasados en Tucumán y Córdoba respectivamente.

Otra incógnita a despejar es si Karina será o no finalmente candidata. “Siempre voy a estar donde mi hermano me necesite”, dijo el miércoles pasado en un acto en Flores. Sin embargo, desde el entorno de la mujer más poderosa del Gobierno señalaron a PERFIL que por el momento no está evaluando ser candidata, y que “el hermano no se lo va a pedir”.

En los pasillos del Gobierno señalan que Milei no viajará al interior no hasta bien entrada la campaña. Sin embargo, el Presidente ya advirtió el viernes que no viajará al exterior con la frecuencia en que lo hizo este año, en relación con la desconfianza que se generó con la titular del Senado.

En la Ciudad, la referente libertaria es la legisladora Pilar Ramírez. CABA será un distrito clave en donde además se juega la renovación en el Senado. Patricia Bullrich y Manuel Adorni son los nombres que están instalados desde hace meses, pero las definiciones llegarán el año próximo.

En la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja es el encargado de colocar un candidato de LLA en cada uno de los 135 distritos bonaerenses. Con referentes seccionales ya designados, Pareja trabaja en consolidar el armado en la provincia más extensa y si bien no hay agenda confirmada, se espera que haya actividades de campaña en verano a la usanza de la vieja política. La agenda electoral del oficialismo tendrá un breve receso en los primeros días de enero, pero a partir de la segunda quincena retomarán labores.

La provincia de Buenos Aires encierra a su vez una interna solapada con Santiago Caputo. Es que sus referentes territoriales (Romo, Sotelo, Santurio) no están coordinados con el trabajo territorial de Pareja.

La máxima que impera en LLA es que donde haya diputados a senadores, ellos son los referentes territoriales de las provincias.

Es por ello que Gabriel Bornoroni, está a cargo del armado en Córdoba. El presidente del bloque libertario en la Cámara baja será además el titular de la Asamblea partidaria.

En Santa Fe, Romina Diez es la cara visible del armado karinista, y comparte rol con otro diputado, Nicolás Mayoraz.

En Mendoza, el diputado Facundo Correa Llano es el encargado de armar en el territorio.

En el norte, en la provincia de Jujuy, el armado quedó a cargo del senador Ezequiel Atauche, titular del bloque en la Cámara alta y de Manuel Quintar, el diputado nacional.

En Salta hay dos caras visibles: por un lado la diputada Emilia Orozco, y por otro Alfredo Olmedo, cuyo partido sufrió un cambio de nombre para convertirse en LLA a nivel provincial.

En Formosa, el armador es otro diputado, Gerardo González. En las propias filas libertarias deslizan que “González tiene olor a Insfrán”. Es que la LLA se conforma con “políticos reciclados”.

En Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez es el referente y se conjuga con Carlos García.

En Santiago del Estero, el referente es Tomás Anchorena, quien fue hasta mediados de año secretario parlamentario de Menem.

En Misiones, hubo turbulencias y cambios. Ninfa Alvarenga era la referente originaria, sin embargo, fue desplazada por Adrián Núñez, un hombre cercano a Lule y que mantiene vasos comunicantes con el Frente Renovador de la Concordia.

Párrafo aparte para Corrientes, que el año próximo tendrá elecciones a gobernador.

El armador oficial es Lisandro Almirón, hombre que pasó por casi todos los espacios políticos. Formalmente, la titular del partido es su pareja, Laura Marcoré.

Hubo desacoples y rupturas, como la de Ezequiel “Teke” Romero, quien jugará a nivel local su propia candidatura.

Almirón no ha logrado hacerse fuerte, es por eso que Camau Espínola se barajó como opción, aunque ya fue candidato por el kirchnerismo y quedó golpeado tras el escándalo de Kueider.

El resto de los armadores son Lisandro Catalán (Tucumán), Roque Fleitas (Entre Ríos), Nadia Márquez (Neuquén), César Treffinger (Chubut), Agustín Coto (Tierra del Fuego), Jarro Enoch Guzmán (Santa Cruz), Luciano Ortiz (La Pampa), Lorena Villaverde (Río Negro), Federico Lencina (Catamarca), José Peluc (San Juan) y Martín Menem, a cargo de La Rioja.