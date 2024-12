Margarita Barrientos y el gobierno de Milei: "Nosotros venimos sufriendo hace un año"

La fundadora del comedor "Los Piletones", Margarita Barrientos hizo un diagnóstico crudo sobre la situación con la pobreza en Radio Mitre. Y marcó que la problemática se agudizó en este último año, en coincidencia con el período de Javier Milei en el Gobierno.



"Nosotros venimos sufriendo ya va a hacer un año, un año, si...", dijo Barrientos, e hizo un repaso de las causas que, consideran, agravaron el cuadro.



"A partir de la desocupación, el paro de la obra, que la gente tenía un trabajo, la gente podía comer, mantenerse y no ir a buscar la comida", planteó. "Pero cuando pasó todo eso la gente se volcó a los comedores. Y son familias. No es un hombre o una mujer solos. Son matrimonios con cuatro o cinco hijos.

Pese a que un informe del Ministerio de Capital Humano señaló que la pobreza cayó al 38,9% en el tercer trimestre de 2024, en parte por la desaceleración de la inflación y refuerzos como la Asignación Universal por Hijo, Barrientos fue contundente: "Pueden decir que baja el índice de la pobreza, pero nosotros lo vivimos igual, no cambia nada. La precariedad de las viviendas, hay gente que no tiene baño, no tiene agua, no tiene luz, los hijos no pudieron terminar la primaria".



Sobre la ayuda estatal, precisó: "La ayuda que tenemos es de Ciudad. Ellos nos aportan alimentos secos. El Gobierno nacional no. No recibimos nada del Gobierno". Recordó que antes sí llegaban alimentos desde el Ejecutivo: "Yo no pido plata, subsidio ni nada. Pedíamos alimentos y de vez en cuando llegaban".



Consultada sobre los políticos, expresó: "Los políticos se ausentaron completamente. Al comedor no llega ningún político. En otros años desfilaban y prometían cosas que nunca cumplían. En tantos años de mi trabajo, hoy hago un balance y nunca cumplieron lo que prometieron".



Barrientos también señaló un aumento en la cantidad de personas que asisten al comedor: "Veníamos con 3700 o 3800 y ahora estamos pasando las 4000 personas".



Margarita Barrientos sobre el aumento de sueldo de los senadores



Respecto al reciente aumento de las dietas de los senadores, que percibirán $9,5 millones mensuales a partir de enero de 2025, dijo: "Ay Dios mío, me da mucha bronca porque ellos sentados ganan ese dinero y otra gente que se rompe el alma trabajando no llega a los 50.000 pesos por día. Gente que nunca fue a los comedores, hoy va a pedir comida".



Finalmente, lamentó: "A veces me quedo sin comida para 10, 5 familias y uno tiene que darle lo que hay porque, si no, ¿qué va a comer esa gente? Tendrían que recorrer los lugares y decir: no voy a cobrar millones de más".