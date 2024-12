Leonardo Tornarolli, experto en pobreza: "Lo que bajó la pobreza fue la caída de la inflación, no la AUH ni los planes sociales"

En el último tiempo se pudo observar un aumento tanto en la AUH como en el resto de los planes sociales por parte del Gobierno, sin embargo, no estarían teniendo influencia en la baja de la pobreza registrada durante el último trimestre del año sino que se debe a la fuerte caída de la inflación. En relación a este tema, este medio dialogó con el experto en pobreza de la Universidad de La Plata, Leonardo Tornarolli.

“Se muestra una caída muy fuerte de la pobreza durante el tercer trimestre del año, recuperando casi completamente lo que había ocurrido en el primer semestre”, comentó Leonardo Tornarolli. “Si bien la AUH y la tarjeta Alimentar son programas que tienen un efecto positivo en el nivel de vida de los beneficiarios de aquellos que los reciben, en general son programas que impactan más en la indigencia que en la pobreza”, agregó.

Qué tiene que ocurrir para que la pobreza siga bajando

Posteriormente, Tornarolli planteó: “Para que la pobreza se reduzca normalmente lo que tiene que ocurrir es que en la mitad de la distribución, las personas que están entre el 40 y 50% más pobres de la población, que esas personas mejoren mucho su situación de bienestar”. Luego, manifestó que, “para que la pobreza siga bajando la economía tiene que crecer”.

Que la inflación siga bajo control será clave para seguir bajando la inflación

“En 2025 se habla de una recuperación pero esto depende mucho de las condiciones socioeconómicas de cómo siga el fenómeno inflacionario”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Si el fenómeno inflacionario sigue bajo control y la inflación sigue reduciéndose, posiblemente haya una caída adicional en la tasa de pobreza”.

Por otro lado, el experto en pobreza de la Universidad de La Plata señaló: “Si comparamos respecto a noviembre de 2023 y hasta noviembre de 2024, es decir, los últimos 12 meses, hasta mayo venía subiendo más el IPC general, desde mayo se dio lo contrario”. A su vez, remarcó que, “el acumulado de inflación en los alimentos que consumen los más pobres fue menor a la inflación general”.

“El aumento de la asignación universal por hijo y la tarjeta Alimentar puede tener un impacto en la indigencia sobre todo, no tanto en la pobreza y sobre todo no tanto en la medición de la pobreza”, expresó Tornarolli. "Lo que bajó la pobreza fue la caída de la inflación, no la AUH ni los planes sociales", finalizó.