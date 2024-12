Andrea Sarnari: “Si las cooperativas no existieran, muchos productores no podríamos competir y desapareceríamos”

El debate instaurado en la agenda agropecuaria se centra en los indicios para que las cooperativas no sigan funcionando como una herramienta clave para los productores y se exige que no queden exentas de pagar el impuesto a las ganancias. Con el fin de hablar más sobre este tema, Canal E se comunicó con la presidente de la Federación Agraria, Andrea Sarnari.

“Se pone el foco del debate del sector de acopiadores, que de alguna manera son competidores en el mercado con las cooperativas cuando realizan acopio, las cooperativas son mucho más que eso”, comentó Andrea Sarnari. “El impuesto a las ganancias igual se tributa sobre las ganancias que produce lo que se hace”, agregó.

Cuál es la diferencia entre una sociedad comercial y una cooperativa

Posteriormente, Sarnari planteó: “Queremos hacer hincapié en la diferencia que hay entre una sociedad comercial y una cooperativa, que es una sociedad de personas, donde en realidad el capital no es importante sino que lo importante es la persona que se asocia para tener beneficios económicos”.

Cómo impacta en los productores que las cooperativas tengan excedentes

“Cuando la cooperativa tiene excedentes, a los productores de menor escala les permite llegar mejor al mercado y tener mejores precios al momento de comprar insumos”, sostuvo la entrevistada. “Ese accionar de la cooperativa puede generar excedentes, genera mejores condiciones, pero esos excedentes no se los queda la cooperativa, retornan a los asociados en forma de retorno efectivo”, complementó.

Por otro lado, la presidente de la Federación Agraria señaló: “Los acopios privados han salido a pedir que no estén más exentas las cooperativas en el impuesto a las ganancias y si las cooperativas no existen, hay varios sectores que se beneficiarían y no es solo una cuestión comercial”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la concentración económica en toda la cadena agroindustrial se beneficiaría porque las cooperativas son un modo también de equilibrar esa concentración en todos sus términos”.

A modo de cierre, Sarnari expresó: “Los productores de menor escala podemos subsistir muchas veces gracias al esfuerzo que hace la cooperativa, si esa herramienta no existiera, seguramente habría más concentración, muchos productores no podríamos competir y desapareceríamos”.