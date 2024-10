A un paso del CyberMonday 2024: 1000 empresas inscriptas, descuentos del 50% y baterías de ofertas

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) lanzó recientemente una nueva edición del CyberMonday que se va a llevar a cabo los días 4, 5 y 6 de noviembre. Se trata de un evento de venta masiva que tiene por objetivo fortalecer el comercio digital. Durante sus 3 días de duración, los usuarios podrán acceder a una gran variedad de oportunidades de compra en productos y servicios en el sitio oficial http://cybermonday.com.ar.

Este año participan más de 1.000 empresas de las cuales 285 tienen sede en distintas provincias del país con récord de participación de marcas en las regiones de Centro, Cuyo y Litoral. Además, hay 11 categorías de compra y más de 17.500 MegaOfertas.

Expectativas récord y la ilusión de repuntar el consumo en el país en el "Cyber Monday" que comienza la semana que viene

Andrés Zaied, presidente de la CACE se mostró complacido por el evento y destacó que la participación de las 1000 empresas "garantizará una oferta de productos diversa y de calidad para estar a la altura de las necesidades de los usuarios y garantizarles una experiencia de compra positiva” expresó.

Evento de presentación del CyberMonday 2024.

Momentos clave del CyberMonday 2024

MEGAOFERTAS BOMBA: lunes, martes y miércoles de 12:00h a 13:00h. NOCHE BOMBA: lunes, martes y miércoles de 20:00h a 22:00h. Con un mínimo de un 20% de descuento. MEGAOFERTAS: están durante todo el día. Se trata de un espacio especial contratado por las marcas que cuenta con las siguientes características:

Filtros: allí aparecen los productos más “clickeados” y “descolocados” (productos fuera de temporada o en temporada con descuentos interesantes). Filtros para envío gratis, cuotas, cuotas sin interés.

Vale indicar que este año CACE incorporó a su plataforma un asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial llamado Cybot que tiene como objetivo responder preguntas online de los usuarios sobre el CyberMonday y recomendar marcas y productos.

Cuidados con la seguridad

Para cuidar la seguridad de las compras durante el evento, los organizadores sugieren ingresar al portal desde el sitio web oficial.

Desde allí, los usuarios pueden enterarse de cuáles son las marcas que participan de manera oficial, suscribirse para conocer primero las novedades, comparar y analizar las mejores oportunidades de compra de los productos que deseen, gracias a la búsqueda mediante filtros por envíos gratis, categorías, cuotas sin interés y más.

También, pueden buscar, en base al medio de pago que quieran utilizar, qué marcas tienen beneficios con estos y así realizar compras inteligentes y seguras.

Promos en viajes, descuentos bancarios y ofertas imperdibles

"El CyberMonday es una de las fechas más importantes del año para nuestros clientes. En Smiles Argentina buscamos ofrecerles las mejores oportunidades para juntar y canjear millas”, adelantó Belén Castelli, Gerente Ejecutiva de Marketing & Productos en Smiles Argentina que se preparan para el evento.

La empresaria indicó que este año, al comparar el Hot Sale 2024 con el CyberMonday 2023, "observamos que las millas acumuladas por nuestros clientes se duplicaron y las reservas crecieron en un 131%. Esto demuestra que cada vez más personas aprovechan nuestras promociones en estos eventos para planificar sus viajes con millas".

Respecto al próximo evento adelantó que "será una edición muy exitosa, ya que notamos un incremento superior al 10% en los canjes de vuelos para las vacaciones de verano en comparación con el año anterior", mencionó.

"Queremos destacar productos como Viaje Fácil, que se alinea con la tendencia global de “Buy now, pay later” (Compre ahora, pague después). Es el primer producto en Argentina que permite reservar vuelos y pagarlos más adelante, lo que ayuda a nuestros clientes a organizar sus finanzas personales para poder concretar esos viajes que desea hacer. Creemos que, sumado a nuestras promociones para destinos como Brasil, Argentina, el Caribe, Estados Unidos, Europa y otros destinos exóticos, esto hará una gran diferencia para quienes buscan opciones flexibles y convenientes para viajar", destacó Castelli.

En tanto, el banco ICBC Argentina se suma al evento con ahorros exclusivos para sus clientes de hasta 40% y oferta en giftcards del 50% de ahorro por transacción.

Asimismo, ofrece hasta 18 cuotas sin interés en ICBC Mall pagando con MODO en productos seleccionados de toda la tienda.

Desde la entidad recordaron que ICBC Mall extiende el CyberMonday los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre con promociones exclusivas. Ofreciendo hasta 18 cuotas sin interés pagando con MODO en productos seleccionados.

Los supermercados Jumbo, Disco y Vea ofrecerán hasta un 40% off y hasta 18 cuotas sin interés en electrodomésticos seleccionados. En categorías como ropa de cama, cocina, decoración y organización del hogar, habrá hasta 50% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. También, se podrá aprovechar un hasta 2x1 en productos seleccionados de bebidas, almacén, frescos, perfumería y limpieza, además de ofertas exclusivas por tiempo limitado de 18 a 00 hs por 24 h durante cada día del evento.



Por su parte, Easy ofrecerá descuentos de hasta 40% off en productos seleccionados y 15% off en toda la compra online, además de 18 cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas. Otra que se suma es Blaisten con descuentos de hasta 30% y 12 cuotas sin interés.

