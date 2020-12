Acciones de Edenor suben 14 % en la bolsa porteña

Los mercados recibieron de manera muy positiva la venta de Edenor al Grupo Vila-Manzano. Pasado el mediodía de este martes 29 de diciembre, los títulos de la compañía subían más del 14% en la bolsa porteña y 11,8% en Wall Street. Incluso, se observa un efecto contagio en el mercado local. Luego de las caídas de ayer, el Merval subía 2,06% hasta 51.522,28.

Con este repunte, la acción de la distribuidora eléctrica remonta 7% en el mes y 18% en el año en la bolsa porteña. Así, llegan a su nivel más alto en siete años. En la Bolsa de Nueva York, el índice mensual muestra un incremento de más del 27 %. Los papeles de la compañía alcanzaron su máxima cotización en Wall Street durante el verano del 2018. En ese entonces, la valuación de mercado de la empresa llegaba a u$s 5.000 millones.

Edenor fue comprada por el Grupo Vila-Manzano, los dueños de América TV

Cabe recordar que, este lunes, se anunció la venta del 51% del paquete accionario de Edenor -y del control de la compañía- por parte de Pampa Energía al grupo de los empresarios Daniel Vila, Mauricio Filiberti y José Luis Manzano. La operación se realizó en u$s 100 millones dividio en u$s 95 millones en efectivo y u$s 5 millones en acciones.

Los nuevos dueño indicaron que Edenor ofrecerá comprar todas las acciones en circulación. Actualmente, las mismas se ubican en u$s 4 por papel. Es el mejor valor desde septiembre de 2013.

Tal y como sucede con el resto de las distribuidoras eléctricas, Edenor tiene sus tarifas reguladas: no se autorizan aumentos desde febrero de 2019.

El Gobierno congela las tarifas de luz y gas por 90 días y negociará nuevos precios

Efecto contagio

Al igual que lo que sucede con Edenor, la gran mayoría de los papeles de las empresas mostraban fuertes subas en la bolsa porteña. Entre las líderes, se destacaban Transener Cia. de transporte de energía eléctrica en alta tensión ( 7,17%), Telecom Argentina (6,19%), Transportadora de Gas del Norte ( 5,21 %) y Cresu (4,32%).