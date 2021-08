Acuerdo con el FMI: los analistas no lo ven inminente pero debe cerrarse antes de marzo

El presidente Alberto Fernández dijo el viernes 27 de agosto que "no hay un límite temporal" para firmar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, pero los analistas advierten que el cierre del acuerdo no puede demorarse más allá del 31 de marzo porque, de lo contrario, el gobierno no contará con reservas suficientes en el Banco Central para afrontar los vencimientos previstos ese mes con ese organismo y con el Club de París.

Hace un año que el gobierno de Fernández inició formalmente las negociaciones con el FMI para refinanciar los US$45.000 millones que el país le adeuda al organismo por el acuerdo stand by suscripto a mediados de 2018 en la gestión Mauricio Macri.

Si bien habían circulado la semana pasada versiones sobre un acuerdo inminente con el FMI -lo que para algunos operadores fue una de las causas que generó un rally de los activos financieros argentinos-, los economistas no ven certera esa posibilidad por los tiempos que involucra su aprobación tanto en el directorio del FMI como en el Congreso argentino.

Reservas insuficientes en el Banco Central

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, planteó a PERFIL que *hay una certeza de la economía en 2022 y es que al gobierno le van a faltar dólares” porque no va a tener “extras como los DEGS, ni los extra de US$ 8000 millones que tuvimos este año por la cosecha por el aumento de los precios internacionales” al tiempo que “probablemente tengamos mayor demanda de dólares por una cuestión de turismo”.

Argentina recibió este lunes US$ 4.334 millones en DEGs del FMI

Según su visión, “lo mejor sería cerrar el acuerdo antes del pago que tiene que hacer de la cuota del FMI el 30 de diciembre de US$1.880 mlllones pero no sé si dan los tiempos para que lo apruebe por ley el Congreso”.

“Antes de marzo de 2022 el acuerdo tiene que estar porque en el primer trimestre del año hay que pagar casi US$7.000 millones a los organismos internacionales y esa plata no la vamos a tener. Proyectamos que para fin de este año nos van a quedar 3.500 millones de reservas netas", estimó Menescaldi.

La consultora FMyA conducida por Fernando Marull señaló que “el nuevo acuerdo con el FMI es uno de los frentes más desafiantes” en la economía post elecciones.

“Hoy el acuerdo todavía está muy verde, por más que el Gobierno publicite lo contrario. El 31 de marzo de 2022 debiera estar cerrado porque ahí caen los pagos más altos”.

Economía: ¿Cómo serán utilizados los DEG recibidos del FMI?

Según detalló, en enero los vencimientos con el FMI ascienden a US$738 millones, en febrero a US$379, y en marzo a US$2.901 millones. Pero si se sumas los compromios con el Club de París, y otros organismos internacionales, en marzo habrá que pagar US$4.878 millones

“En FMyA asumimos como escenario base un acuerdo con metas fiscales, algo en el frente cambiario (el FMI no va a pedir devaluación) y monetario, pero no vemos espacio para un acuerdo con reformas estructurales. Pero el escenario de acuerdo con el FMI estará presente en el 2022, independientemente de quien gane las elecciones”, evaluó.

En sintonía, la consultora EconViews prevé que “el acuerdo es cuestión de meses, probablemente ocurra en el primer trimestre del año próximo, pero no lo vemos inminente”.

El Gobierno evalúa aumentar la presión tributaria tras el acuerdo con el Fondo

“Cuando se piensa en tiempos hay que calcular al directorio del FMI y al Congreso argentino. El directorio es más previsible: cuando el staff tenga todo el documento detallado punto por punto, podemos pensar en materia de dos o tres semanas para el ok del directorio. Pero el cambio de legislación que introdujo este gobierno obliga al Poder Ejecutivo a someter al Congreso cualquier acuerdo con el FMI que se proponga. Y los tiempos pueden ser menos previsibles dado el trabajo en comisiones, aprobación en recinto de ambas cámaras, incluyendo debates y chicanas”, reflexionó.

El análisis destacó además que “el acuerdo con el FMI es una condición necesaria, pero no suficiente para conseguir una mejora de la situación económica argentina”

“Es necesaria porque la Argentina no cuenta con los recursos (ni va a contar) para pagar los vencimientos del 2022. Y es necesaria porque el saber que no habrá default con el FMI aleja una fuente de inestabilidad cambiaria, financiera y macroeconómica”, argumentó.

Víctor Ruilova, de esa consultora, calculó que “las reservas netas en diciembre estarán en alrededor de US$ 5.000 millones, y si en marzo hay que pagar US$5.700 millones no nos alcanza, por eso hay que firmar entre enero y marzo”..

También Fernando Baer, de Quantum Finanzas, afirmó que el gobierno “debe tener si o si un acuerdo cerrado con el FMI antes el 31 de marzo que es la fecha en la que se comprometió con el Club de Paris a tener algo firmado para hacer frente al segundo vencimiento de la deuda con ese nucleamiento de acreeedores y lograr una refinanciación de lo que queda”.

“Además, en el primer trimestre la Argentina tiene que pagar al FMI vencimientos por US$4.500 millones entre capital e intereses”, indicó, y coincidió en que no alcanzarán las reservas netas para hacer frente si no hay un nuevo convenio.

De igual mirada, un informe de Equilibra sostuvo "los US$ 4.356 millones de “maná del cielo” sólo despejaron los vencimientos de 2021.

El gobierno tiene poco tiempo para acordar con el FMI

A menos que se utilicen reservas netas del BCRA, que estimamos cerrarán el año en torno a US$ 5.300 millones, el Ejecutivo tiene poco tiempo para cerrar un nuevo acuerdo con el FMI que le permita postergar vencimientos de 2022. Más aun, teniendo en cuenta que en marzo finaliza el período “puente” con el Club de París y habrá que renegociar también esa deuda"

Por su parte, la consultora PxQ que dirige Emmanuel Álvares Agis planteó que “ya descontado” que el primer vencimiento de capital de la deuda con el FMI el 22 de septiembre por unos US$1.900 millones se abonará con parte de los DEGs por US$ 4.335 millones que recibió Argentina el lunes último del FMI, “la incógnita es si se logrará un acuerdo antes del pago de diciembre de 2021” cuando vence otra cifra similar.

“Si esto no sucede se utilizarán íntegramente los US$ 4.335mill que se recibieron por la transferencia extraordinaria de DEG. Entre enero y junio de 2022 el pago de capital al FMI suma US$7.100millones, y con reservas netas terminando el año en torno a US$7.000mill no habrá margen para seguir demorando un acuerdo”, advirtió.

