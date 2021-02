Acuerdo o no con el FMI: esa es la cuestión

El Fondo Monetario Internacional (FMI) nació como promotor de la cooperación monetaria, la estabilidad financiera y el crecimiento económico de todos los países. En casi ocho décadas, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido un rol en “formar” la economía global.

Al principio trabajando en Cooperación y Reconstrucción, armando un sistema monetario internacional que colapsó cuando se abandonaron los tipos de cambio fijos. Luego, ante la ola de endeudamiento, se hicieron necesarias reformas y ya con mucho más músculo (crecía con aportes de sus miembros) tiene un rol vital en los cambios sociales al caer el muro de Berlín y la veloz inserción del sudeste asiático en la economía mundial. En la posterior globalización y continuas crisis, ha tenido un rol protagónico.

Como dirían los chicos, Argentina “se prendió” en todas esas etapas. Procesos de crecimiento y euforia, seguidos de crisis y recesión. Un diagnóstico económico es más útil que las explicaciones de intelectuales que buscan un “culpable” en lugar de algo tan simple como entender las consecuencias de los propios actos.

El rol de dar auxilio financiero a países que están en algún tipo de dificultad es fundamental. El FMI le presta al que ya está en problemas, por definición.

Los famosos condicionamientos son políticas bien intencionadas, pero no siempre bien dirigidas o implementadas, para salir del pozo en que cada país está metido.

Actualmente hay más de 80 países –de los cuales 49 son de bajos ingresos- que han recibido ayuda por mucho màs de U$S 170 mil millones por Covid .

Son muletas para recuperarse, dan tiempo hasta que pase la situación por la que el país está en problema (shock de petróleo, precios de commodities, Covid, etc.). Claro, la receta nunca jamás agradable. Si hay crisis el dinero no alcanza, hay que racionalizar gastos, hay que modificar, adaptar y ajustar la economía, hay que tomar decisiones que afectan a algún sector.

Como el origen de problemas puede ser interno o externo, los remedios son diferentes. Argentina se “especializa” en problemas internos: básicamente gastamos más que los ingresos. Para financiarnos nos endeudamos y por distintas razones en algún momento no alcanza para pagar, no se consigue renovar la deuda y el FMI presta –a tasas muy bajas- hasta tanto se pueda reordenar el tema (vuelva el crédito o juntemos platita para pagar).

Wall Street Journal: "La izquierdista Cristina Kirchner se opone a recortar el gasto"

Hasta aquí, una descripción histórica y económica. Vayamos a la parte política.

El FMI sabe poner cara de bueno para prestar y de malo para cobrar. Acepta galantemente el rol de pérfido chupasangre que impone sufrimientos al pueblo para recuperar el vil metal. La verdad es que en la gran mayoría de los casos es útil al gobierno de turno para poder imponer las reformas que considere necesarias hasta recuperar el equilibrio.

Qué pasa si no hay acuerdo entre la Argentina y el FMI

¿Qué pasa si no hay acuerdo? Nada. Nada en el sentido que no se firma nada. Eso sí, nadie le prestará al país ya que si no pagó a los acreedores anteriores, incluyendo al FMI, no se puede creer que al nuevo acreedor sí le pagará. Por lo tanto, al no haber financiación, los ajustes serán muchísimo más duros y rápidos.

¿Qué pasa si hay acuerdo? Cada gobierno consigue algo de financiación, y una especie de control u auditoría que cuenta al mundo que se está avanzando hacia… ejem ejem… una economía más ordenada. Lo más importante: internamente tiene alguien a quien echarle la culpa.

¿Tendremos acuerdo con el FMI? No me cabe duda, aunque no sé cuando. Argentina tiene que mostrar que ordenará sus cuentas, tampoco sabemos cuando. El FMI le dará mucho plazo, el gobierno dirá que no se someterá a exigencias. El juego ha sido, es y será similar en las decenas de casos que se firmaron acuerdos que hubo que renegociar. Argentina tiene experiencia en el tema, y el FMI mucho más.

Si se logra rápido tendremos un camino duro para salir de la recesión e inflación pero con plata es más fácil. Si no se logra, será aún más difícil volver a crecer. Estoy segura que el FMI nos dará mucho plazo. No sé qué estamos esperando.

* Diana Mondino es Economista de UCEMA

Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA