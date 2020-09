Alberto Bernal: "Todos sabemos que el dólar oficial no es real, está manipulado"

Alberto Bernal es el jefe de mercados emergentes y estrategia global de XP Securities y uno de los analistas de Wall Street que sigue de cerca el desempeño de la economía argentina. En una charla entrevista con Perfil analiza las perspectivas para el país luego del canje de deuda la exitosa reestructuración de la deuda. Sobre la gran brecha cambiaria, el economista colombiano afirma que es porque "todos saben que el valor del dólar oficial no es real, está manipulado”, y relativizó la efectividad de un eventual desdoblamiento cambiario o endurecer más el cepo.

-¿Tras la reestructuración de la deuda, como ve las perspectivas de Argentina en los mercados?

- Que se haya arreglado el problema es una gran noticia. Hay aún muchas cosas para hacer. Trazando una analogía médica, el paciente estaba muy grave en terapia intensiva, se logró controlarlo, y ahora está en sala de recuperación con perspectivas muy positivas de que en el corto plazo lo pasen a un cuarto solo. Eso implicaría cerrar con el FMI, y que el gobierno decida tomar el único camino viable para Argentina que es reabrir la economía totalmente a pesar de la crisis de salud. Argentina no tiene la opción de seguir cerrada más tiempo. No es Alemania, ni Estados Unidos. No es un país que tenga los recursos necesarios para poder sostener a la sociedad sin trabajar, hay que abrir todo, centros comerciales, restaurantes, aviones, a pesar de los riesgos de la pandemia. Y ahí comenzar la rehabilitación para salir totalmente de la crisis.

- Pese al acuerdo por la deuda, la demanda de dólares siguió creciendo, el Banco Central vende divisas, y eso afecta las reservas. ¿Es sostenible esta situación?

- Creo que hay que acelerar la velocidad de la devaluación. Arreglar la deuda ayuda con la cuestión cambiaria porque no habrá que hacer pagos en los próximos tres años, pero no lo arregla.¿Cuánto es el valor real del peso? ni idea, en algún punto entre el oficial y el NDF (Non Deliverable Forward) El problema es que mientras más tiempo se mantenga esta situación donde nadie sabe cuanto vale el peso argentino porque lo tienen manipulado, difícil traer a la inversión extranjera a tu país.

-¿Que opciones hay, como se sale de esta situación?

- El gobierno tiene varias opciones: soltar la moneda y que se vaya para donde tenga que ir; poner tipo de cambios diferenciales, una locura, pero Argentina lo ha hecho en el pasado; endurecer los controles de capitales. Cualquier intención de manejar el tipo de cambio no funciona. Esto se acaba cuando entre plata del extranjero a comprar activos en Argentina. Hay una razón por la cual el mercado traidea el dólar paralelo a un nivel extremadamente más alto que el oficial. Eso sucede porque todos sabemos que el dólar oficial no es real. Está manipulado. Hay que dejarlo de manipular. ¿Cómo se logra? arreglando los problemas fundamentales de la economía. Tiene que haber un acuerdo con el FMI, tiene que haber estabilidad fiscal, crecimiento, apertura de Argentina ante el mundo, un discurso amistoso con los inversionistas, tiene que haber mil cosas que logren generar un nivel de confianza de los inversionistas y de los ahorristas para aceptar mantener sus ahorros en pesos argentinos. Ese popurrí de cosas no se logran en dos días, ni lo vas a arreglar quitando o aumentado el dólar turismo, o desdoblando el tipo de cambio. Esas cosas se pueden hacer y tratar de manejar un problema. Pero son decisiones que no van a generar un arreglo de aquí en adelante lo suficientemente positivos como para cambiar las perspectivas de los inversionistas. La única forma de arreglar este problema es haciendo las cosas bien, no cambiando la capacidad de comprar el dólar turismo. Cuál es el futuro de ese sistema. desaparecer. Va a desaparecer, cuando vuelva la confianza, y eso sucederá cuando arreglen el resto de los problemas.

- Ahora viene de la negociación con el FMI. ¿Qué cree exigirá el organismo?

- Van a buscar un programa para hacer un roll over de las obligaciones lo más posible. Pedirá un plan fiscal a mediano plazo, que muestre como se logrará la estabilización de la deuda contra el PBI. La discusión será en qué año hay que llegar a superávit primario, el FMI querrá lo más rápido, y el gobierno va a pelear porque sea lo más largo posible. Creo que el FMI pondrá también lineamientos de cambios estructurales del país para crecer más duro, ahí entra reforma laboral, tributaria, previsional.

- ¿El gobierno debería pedirle fondos frescos al FMI en el marco de un nuevo programa?

- Argentina no va a pedirle dinero nuevo, porque si lo hace tiene que prometer cosas que no quiere. Si yo fuera el ministro de Economía de Argentina le diría al presidente pidámosle más dinero al FMI porque nos ayuda a tener mayor capacidad de crecimiento. Pero por la forma que piensa el gobierno no pedirá para evitar condicionalidades más difíciles, y tener un programa más light desde el punto de vista de ajuste fiscal.

-Guzmán adelantó que en el proyecto de Presupuesto 2021 se contempla una meta de déficit fiscal de 4,5% del PBI. ¿Es un número posible, razonable?

- Todo depende del crecimiento, por eso es tan importante abrir la economía. Yo soy de los que piensan que el mercado está muy negativo sobre el crecimiento de Argentina de 2021. Creo que va a crecer mucho más fuerte de lo que espera el mercado. Fácilmente Argentina puede crecer 7% en 2021. Por eso la meta de déficit no es descabellada.

-¿Que hace falta encarar para garantizar un proceso de crecimiento sostenido?

- Hay que arreglar con el FMI, traer inversión extranjera al país, si el gobierno quiere crecer necesita cambiar su discurso.

-¿Como ven los inversores medidas como la intervención en Vicentin, declarar a las telecomunicaciones como servicio esencial y congelar las tarifas?

- Pueden asustar. Son pésimas decisiones .Es necesario que el gobierno no sea tan agresivo con la inversión .Hay paises de Centroamérica cuyos bonos rinden 4%, y Centroamérica es un desastre. Por qué entonces rinde Argentina 12% después de la reestructuración. Mi target es que puede ir a 8% a fin de año.

MF