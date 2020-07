En medio de cruces, bonistas presentan una nueva oferta por la deuda

Los cruces dominan por estas horas la negociación de deuda. Pero son entre bonistas, mientras que uno de los grupos acercó una nueva oferta al Ministerio de Economía, con la que esperan lograr adhesión dentro de los demás grupos de acreedores y "mostrar que la mayoría de los tenedores de bonos espera lograr un acuerdo", según indicaron fuentes cercanas a la negociación.

Según la agencia Reuters, algunos de los fondos que integran el Comité de Acreedores de Argentina (ACC, en inglés), estarían dispuestos a realizar acuerdos individuales. Se trata de Gramercy, Fintech y Oaktree, aunque la información fue desmentida por fuentes del grupo. Quienes conocen los dimes y diretes de la negociación por la deuda le apuntan a BlackRock y consideran que se trata de una "operación". El grupo que estaría perdiendo adeptos es, justamente, el Ad Hoc Bondholder donde está BlackRock, junto con Fidelity y Ashmore, entre otros.

El mercado dice que seria "un fracaso" y muy riesgoso avanzar en un acuerdo parcial

En las últimas horas, en tanto, Economía recibió una nueva propuesta, justamente del grupo ACC, que es el más cercano hasta ahora a la última oferta que difundió el equipo de Martín Guzmán. Esa oferta tendría "un apoyo considerable" más allá de los integrantes del ACC y podría sumar a bonistas de otros grupos. El Gobierno viene señalando que se van fragmentando los tres grandes grupos.

El tercero en discordia es el Exchange Bondholder Group, el que integran los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 y que es dirigido por el abogado Dennis Hranitzky. Tanto el grupo Ad Hoc como el Exchange, unificaron propuestas hace algunas semanas y ayer se quejaron de la falta de “compromiso significativo” por parte de Argentina desde el mes pasado.

La nueva propuesta se basa en el marco de trabajo que presentó el Gobierno, por lo que se acerca a un valor presente neto para los bonos de US$ 50 por lámina de US$ 100. De esta forma, muestra que los acreedores están dispuestos a llegar a un acuerdo, más allá de lo que marcan los comunicados de todas las partes, que siempre cierran con ese latiguillo.

Se estima que el grado de adhesión a la propuesta aún no supera el 35%

El Gobierno espera tener cierto consenso con los bonistas antes de presentar una enmienda a la oferta vigente en la Securities and Exchange Commission (SEC). El plazo se extendió hasta el 24 de julio pero la enmienda estaría en los próximos días, para dejar margen a los bonistas para adherir. Los tres grupos con los que negocia el Gobierno representan el 40% de las tenencias de los US$ 66.000 millones que se buscan canjear, por eso en las semanas siguientes los bancos deberán salir "a vender" la oferta a los bonistas que no se identificaron cuando la Argentina abrió la oportunidad.

Según consignó Reuters, Gramercy, Fintech y Oaktree, que habían unido fuerzas con ACC a principios de este año, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios o no fueron accesibles para comentar si habían tenido contactos separados con Buenos Aires.

PV / DS