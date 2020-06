Economía tiene el aval de un grupo de fondos para el canje de deuda pero BlackRock se endurece

El Gobierno quiere presentar oficialmente la nueva oferta de canje con el consenso previo de los bonistas. Por el momento, reúne el aval de los fondos que hasta ahora se mostraron más cercanos a las condiciones pautadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Se trata del grupo que lidera por Hans Humes, de Greylock, reunido bajo el Comité de Acreedores de la Argentina.

La propuesta llegaría en los próximos días, para tener al menos tres semanas para que los bonistas adhieran. La reestructuración está abierta hasta el 24 de julio. Pero la fecha la pone la masa crítica de acreedores que puedan aceptar la enmienda. "Se va a presentar cuando está garantizado que una base de bonistas aceptará el acuerdo", reiteran en el Gobierno. Por el correr de las negociaciones, podría llegar entre fin de esa semana y principios de la próxima.

"Hay fondos que están aceptando la oferta y que ese grupo es cada vez más grande", indicaron fuentes oficiales, que remarcaron que además, "es posible incluso que bonistas de otros grupos, que están en el Ad Hoc Bondholder Group (liderado por BlackRock) o el Exchange Bondholder Group (los bonistas que entraron al canje anterior, dirigidos por el abogado Dennis Hranitzky) se pasen a la posición del Comité de Acreedores".

Los efectos de la postpandemia alertan a los acreedores

Dos de los principales grupos de acreedores con los que está negociando la Argentina para reestructurar US$ 66.000 millones de aseguraron que no hubo avances significativos en el intercambio con el Gobierno desde el 17 de junio pasado y amenazaron con judicializar la situación. Así lo señalaron los comités de BlackRock y Hranitzky en un comunicado: "Queremos dejar en claro que no ha habido un compromiso significativo con las autoridades argentinas desde el 17 de junio, a pesar de informes inexactos en contrario".

Para estos acreedores "la falta de compromiso es profundamente preocupante, dado que el tiempo es esencial y todas las partes deben centrarse en evitar los devastadores costos legales y económicos de un incumplimiento prolongado". Quienes dirigen estos grupos pretenden un cambio en las condiciones legales de emisión de los bonos. "No venimos a innovar", dijo días atrás Guzmán durante una reunión con el Council of Americas sobre la distancia legal de la negociación. Argentina emitirá los nuevos títulos bajo el modelo de contrato de 2016, que introdujo cambios a las Cláusulas de Acción Colectiva a nivel mundial, con aval del G-20 y del FMI.

Distancias económicas y legales en la negociación con bonistas

"Hay diálogo con todos aquellos que tienen una posición constructiva real y que son cada vez más, con lo cual han crecido mucho en su capacidad de representación", indicaron desde el Ejecutivo. Pese a las críticas, los bonistas duros agregaron que están "listos y dispuestos a participar de manera constructiva para llegar a un acuerdo consensuado" con la Argentina.

El Ad Hoc Bondholder Group está liderado por BlackRock, Fidelity y Ashmore, los tres fondos de inversión que hasta el momento se han mostrado más duros; y Exchange Bondholder Group está integrado por HBK Investments, Monarch Alternative Capital LP, Oaktree Capital Management, L.P., Pharo Management (UK) LLP, Redwood Capital Management, LLC y VR Capital Group.