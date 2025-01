Caen los bonos, las acciones se hunden y sube el riesgo país

Los mercados terminaron en negativo para el Gobierno. El dólar blue subió $ 10 y así aumentó por quinta semana consecutiva, el riesgo país subió 18 puntos, y los bonos y acciones terminaron a la baja. El S&P Merval, el mayor índice bursátil de la plaza local, culminó con un retroceso del 10% en las últimas cinco ruedas.

La deuda soberana en dólares terminó con la pizarra pintada de rojo. Los bonos que más bajaron fueron Global 2035 (-1,6%), Global 2041 (-1,5%), Global 2029 (-1,5%) y Bonar 2041 (-1,4%). También, el riesgo país subió hasta los 644 puntos básicos, de esta manera el índice que elabora el JP Morgan trepó 18 unidades.

A la par, las acciones en el panel líder se hundieron. Se destacaron las caídas de los bancos: Macro (-7,5%), Supervielle (-6,5%) y Galicia (-6,3%). El Merval se hundió 4,5% y en la semana perdió 10%, su nivel más bajo desde febrero de 2024.

Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street terminaron con mayorías a la baja, también traccionados por los bancos: Macro (-7,1%), Supervielle (-6,6%) y Galicia (-5,1%). Los únicos ADRs que cerraron en verde fueron Mercado Libre (+0,3%) y Ternium (+0,1%).

Para Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders, los movimientos del mercado del viernes se debieron a “una toma de ganancias que se inició este año producto de las fuertes subas del año pasado”. “El dólar quizás tenga algo más de presión por la cercanía de la apertura del cepo. Pero soy optimista si se llega a dar en el segundo trimestre. O bien el Gobierno puede estirarlo hasta después de las elecciones de octubre”, agregó el analista financiero.

Por otra parte, el Banco Central terminó con un saldo positivo en el mercado de cambios. Ayer, la máxima autoridad monetaria compró US$ 86 millones y esa cifra ascendió a US$ 639 en la semana.

A pesar de la adquisición de divisas, las reservas internacionales brutas finalizaron en US$ 30.515 millones. Así, las arcas del Central bajaron US$ 191 millones en la última rueda y US$ 524 millones respecto al viernes pasado. Según pudo saber PERFIL, se debió a “baja de cotizaciones, pagos menores a organismos internacionales y movimientos técnicos de los bancos”.

Por último, esta semana se esperaba que el BCRA redujera la tasa de política monetaria tras anunciar que el crawling peg baja al 1% luego de conocerse el dato de inflación de diciembre (arrojó un 2,7%). No obstante, la autoridad monetaria la mantuvo. Varios analistas del mercado relacionaron esto con la necesidad del Gobierno de fomentar el carry trade para que el Banco Central pueda comprar más divisas.