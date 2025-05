Empleados petroleros amenazan con medidas de fuerza: "Si paramos las refinerías, no hay combustible"

El conflicto salarial en el sector energético amenaza con un paro que podría paralizar refinerías y afectar el suministro de gas y combustibles en todo el país.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Gabriel Matarazzo, tesorero de la Federación Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, quien explicó que la Federación representa a tres sectores con convenios y paritarias distintas: gas licuado, refinerías y biocombustibles. Sin embargo, todos enfrentan el mismo obstáculo: “un gobierno que no permite paritarias libres y que presiona a las empresas para que no respeten los acuerdos ya firmados.”

Según detalló, en el área de gas licuado se logró firmar un acuerdo por inflación, pero “una de las principales empresas, que por casualidad es la bandera de este gobierno, YPF, no lo ha abonado aún y dice que no lo va a pagar.”

Refinerías: acuerdos firmados que no se cumplen

En el caso del sector de refinerías, donde operan empresas como Raízen, Pan American Energy y nuevamente YPF, Matarazzo señaló que “firmamos un acuerdo en febrero que establecía recomponer salarios una vez vencido el periodo paritario, pero nos dicen que no lo van a cumplir, probablemente por presión del gobierno.”

Mientras tanto, el sector de biocombustibles ni siquiera ha iniciado negociaciones. La falta de avances motivó a la Federación a declarar el estado de alerta. “Si no tenemos una solución para la semana que viene, iniciamos medidas de acción directa en todas las actividades”, mencionó.

Riesgo de desabastecimiento de combustibles

El impacto potencial de una medida de fuerza sería inmediato. “Si paramos las refinerías, no hay combustible. Va a depender del stock que haya en cada estación de servicio”, advirtió el dirigente.

El sindicato aclaró que el objetivo no es el conflicto, sino reclamar el derecho a negociar salarios sin interferencias. “Estamos en sectores privados discutiendo paritarias privadas. ¿Qué acordamos? Que no se traduzcan en aumentos de precios.”

Críticas al IPC y al rol del Estado

Matarazzo también cuestionó la veracidad del índice de precios al consumidor: “Nos están matando con la publicación de índices inflacionarios. No digo que sean mentirosos, pero no representan la necesidad de los trabajadores”, comentó.

La diferencia entre lo pactado y la inflación real, según él, alcanza entre un 8 y un 12%. A pesar de que formalmente no hay una explicación oficial, el gremio apunta a la intervención del Ministerio de Economía: “Claramente atrás está la economía presionando. Lo dijo el jefe de Gabinete: hay que pisar las paritarias”, sostuvo el entrevistado.



Con tono enfático, Matarazzo expresó la gravedad de la situación para los trabajadores del sector. “Hoy como nunca tenemos un sector de trabajadores que se están cagando de hambre”, afirmó, y explicó que incluso un salario promedio de un millón y medio de pesos ya no alcanza para cubrir necesidades básicas.

El dirigente subrayó la ausencia del Estado en la protección laboral: “No tenemos Ministerio de Trabajo, no tenemos Secretaría de Trabajo, no homologan ningún acuerdo”

Una semana decisiva

A pesar de las advertencias, el diálogo sigue abierto. “Estamos manteniendo charlas que hasta ahora no han dado ningún resultado positivo”, dijo Matarazzo, y agregó que esperan avances en reuniones programadas para el martes siguiente.

El conflicto está lejos de resolverse. El gremio exige respuestas concretas y el respeto de acuerdos firmados: “La realidad es que tenemos trabajadores que se están cagando de hambre y no nos permiten tener paritarias”, finalizó el entrevistado.