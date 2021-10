Cocos, la tecnológica que sacude el mercado de capitales

Cocos Capital nació en febrero de 2021. En tan solo nueve meses, revolucionó el mercado de capitales, metiéndose en el top 10 de las ALyCs (Agentes de Liquidación y Compensación) que operan más acciones y bonos en Argentina, con 15 mil cuentas abiertas y un ruidoso boca a boca en las redes sociales. En diálogo con PERFIL, sus cofundadores, Ariel Sbdar y Nicolás Mindlin, señalan una de las claves de su modelo de negocios: no cobran comisiones a los inversores minoristas.

Mientras planean lanzar una ronda de inversión para expandirse a otros países de América Latina, Sbdar y Mindlin lanzarán una app entre febrero y marzo de 2022, con la que esperan hacer más didácticas las operaciones. “Hoy hay 100 mil cuentas comitentes abiertas en Argentina, 100 mil personas invirtiendo. Nosotros queremos un millón. Y eso no lo vamos a hacer robándoles clientes a las otras ALyCs, sino creando un mercado nuevo”, explica Nicolás, uno de los hijos de Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía.

—¿Cuál es el objetivo de Cocos?

SBDAR: Cuando vas a cenar a algún lugar, ¿cuántas de esas personas que están ahí al lado tuyo alguna vez compraron o vendieron un bono o una acción? 1% como máximo. En Estados Unidos más del 50% de la población lo hace. Ahí tenés una oportunidad enorme, que nadie la pudo atacar de la manera correcta. Lo más cerca que hubo fue Mercado Pago y su Fondo Común de Inversión que tiene casi 5 millones de personas. Cocos va un poco más agresivo con inversiones y hará crecer el mercado de capitales de manera casi imposible de parar. Estamos abriendo cientos de cuentas por día. No pasó nunca en Argentina.

Mindlin: La mayoría de los argentinos compra dólares blue, que muchas veces es más caro que el dólar bolsa. Lo tenés que tener en efectivo, guardar en tu casa, tenés un riesgo de seguridad. Creo que eso tiene que cambiar. En Argentina hay muchas mejores opciones de inversión que solo comprar dólares. Hay un tema macro global importante que tendrá un impacto en esto que es una inflación anual en Estados Unidos del 5%. Si este año tenías dólares en el banco, perdiste el 5% del valor de tus ahorros. Si la inflación se mantiene, generará un cambio de paradigma en Argentina que no pasa hace treinta años. Nosotros creemos en el mercado de capitales y en que Argentina en algún momento va a estar mucho mejor que ahora. No hay mercado en parte porque el argentino no está acostumbrado a invertir. Queremos darles acceso, tanto para que las personas puedan ahorrar e invertir como también para que las empresas crezcan y puedan seguir invirtiendo.

—¿Qué son: una ALyC o una fintech?

AS: No somos más una ALyC. Dejamos de serlo el primer día. Hoy somos realmente una fintech, una invertech. Nuestro foco no es la mesa de inversiones, sino llegar a millones de personas y para eso necesitamos tecnología.

NM: Ser una ALyC es un medio, una necesidad. Regulatoriamente tenemos que tener una licencia de ALyC, pero no nos consideramos una.

—¿Cómo ganan plata?

NM: No estamos cobrando comisiones a los inversores retail (minoristas). Hoy estamos operando mucho volumen, ganaríamos mucha plata cobrando comisiones al retail, pero creemos que ese no es el camino. No es algo temporal. No es que estamos diciendo: “Juntemos mucha gente y después vamos a subir las comisiones”. No será así. Tenemos algunos inversores institucionales y más grandes a los que sí les cobramos algunos fees. Y, además, cualquier inversor retail que quiera algún servicio más premium, hablar con Ari o con alguno de nuestros analistas, recibir algún consejo de inversión, entra al esquema de comisiones como cualquier ALyC.

AS: Implementamos la idea de Robin Hood de Estados Unidos. Si pensás en el modelo general de cómo funciona el mercado de capitales argentino, actualmente se les cobra más plata porcentualmente al que menos invierte y mucho menos al que más invierte. Hay gente que cobra 1% al tipo que quiere operar una acción de $ 3 mil. El que invierte 10 millones de pesos paga 0,10%, el 10% que paga un tipo que recién arranca. Nosotros dijimos vamos a hacer al revés porque no tiene sentido, si queremos traer millones de personas al mercado de capitales no tenemos que cobrarle nada al que recién arranca. Así es como funciona cualquier compañía de internet del mundo. Arrancás gratis. Y después tenés Cocos Gold: si querés hablar con nuestra mesa de trading, ahí sí empezás a pagar.

—Se vienen las elecciones el 14 de noviembre. ¿Cuáles son las acciones o bonos que pueden subir tras las legislativas?

AS: No creo que haya una sorpresa en las elecciones. Si mirás lo que pasó desde las PASO hasta acá, las acciones que subieron mucho fueron utilities (empresas de energía) como Pampa por ejemplo; las empresas de servicios públicos subieron un montón; los bancos menos. Pero las acciones no subieron tanto, lo cual es sorprendente. A diferencia de 2013, el gran problema que tiene Argentina es que hay muchos tenedores que no quieren tener bonos soberanos argentinos, fondos grandes que tienen mucho de Argentina y no lo quieren, por eso a los bonos les cuesta subir más de 40 dólares de paridad. Te diría que no habrá una explosión. No obstante, el Merval no para de subir desde principios de año en dólares, en acciones como Transportadora de Gas del Norte, sin tarifas, sin nada, porque estaba muy barata. Creo que hay valores en empresas reguladas, como Pampa, TGS o TGN que están realmente muy baratas. Pero es un trade no poselectoral sino más bien a dos años.

—Tras las PASO el rally fue raro, lunes y martes subió y después cuando hubo ruidos en el Gobierno se cortó.

AS: Sí, pero las utilities siguieron subiendo. Te doy un ejemplo: TGN pre PASO valía 80 pesos y ahora llegó a valer 110.

—¿Cómo reaccionaron las otras ALyCs cuando ustedes dejaron de cobrar comisiones?

AS: Al principio fue shockeante para ellos y muchos tal vez se han enojado. Pero hablé y les dije “esto es lo que mejor que les podría haber pasado” porque lo que hace Cocos es limpiar una base de clientes que para ellos no es rentable. No venimos a robarnos market share, no nos interesa llevarnos clientes de otros, lo desincentivamos. El que opera en Allaria no podrá hablar con nadie en Cocos, no tiene el mismo soporte de servicio. Eso las ALyCs lo fueron entendiendo y hoy mejoró la relación.