Tras conseguir el menor número de inflación en noviembre desde julio de 2020, el gobierno de Javier Milei aspira a mantener la dinámica inflacionaria en el orden de 2,4% en diciembre. Sin embargo, el promedio de las proyecciones de las consultoras privadas, basadas en las mediciones de alta frecuencia, anticipan una cifra más cercana al 3% debido a la estacionalidad propia del fin de año.

Con el foco puesto en reducir al máximo las últimas canillas que alimentan el fenómeno inflacionario, el equipo económico anticipó que si la evolución de precios repite los niveles del bimestre previo, reducirían la pauta devaluatoria mensual de 2% a 1%. En concreto, la desaceleración del crawling peg fijado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actuaría como un nuevo ancla a las expectativas de suba del costo de vida.

Inflación de diciembre: qué esperan las consultoras

En el interin, la consultora LCG midió una deflación de 0,3% en alimentos y bebidas durante la segunda semana de diciembre, luego del incremento de 1% en los siete días anteriores. "La suba promedio mensual se ubica en 2,5% y en la medición punta a punta en 2,3% de las últimas 4 semanas. En lo que va del mes acumula una variación del 0,7%", indica el reporte.

A la vez, los analistas auguraron para el último mes de 2024 menores aumentos de los valores regulados por el Gobierno que, sin embargo, pondrán un piso estadístico de 0,5 puntos porcentuales. En cuanto a los estacionales, treparían por encima al tratarse de un componente clásico de final de año.

"Con una core algo estancada, esperamos niveles de inflación nuevamente entre 2,5%-3% para este mes. Cuesta pensar en una desaceleración marcada que permita llegar a los registros del 1% mensual buscados por el gobierno para este mes en curso", manifestaron.

De mantenerse el escenario actual, estimaron una inflación de 118% para todo el año. Para 2025, vislumbran un 36% anual, tomando en consideración un "crecimiento moderado" de la actividad económica y "algún ajuste de paridad cambiaria" por la promesa de la administración libertaria de levantar las restricciones a la libre circulación de capitales.

Por su parte, Equilibra calculó un alza de precios semanal de 0,4%: "Al igual que la semana previa, el alza de la carne vacuna lideró la suba. El rubro 'Carnes y derivados' trepó 1,1% y llevó la inflación promedio 4 semanas a 2,5%. Proyectamos para diciembre una inflación retornando a la zona de 2,7%".

Según la estadística de la firma de consultoría económica, la cifra redujo desde el 1,4% de los siete días anteriores. Alimentos y bebidas no estacionales avanzaron 0,6%, Estacionales creció 0,1%, y regulados no registró variaciones. Por otra parte, el resto de la núcleo, que no contempla ni estacionales ni regulados, se situó en 0,5%.

¿Aceleran los precios?

Para C&T Asesores Económicos, el relevamiento de los valores minoristas exhibió una aceleración en la primera mitad de diciembre, explicada en buena parte por el aumento de los productos cárnicos y el movimiento estacional habitual de los rubros vinculados al turismo. De esta forma, el guarismo mensual se acercaría al 3% y el año cerraría en 118%.

Los economistas de INVECQ previeron que en el último mes de 2024 podría interrumpirse temporalmente el proceso de desinflación. De acuerdo a su propio índice, los precios crecieron 1,1% la primer semana y 0,7% la segunda, ubicándose en 2,9% el promedio móvil de las últimas cuatro.

A su turno, el economista de la Fundación Libertad y Progreso, Lautaro Moschet, pronosticó que la inflación se acercará nuevamente a 3% "dado el nuevo incremento de los servicios regulados y el efecto estacional propio del mes" y, como resultado, presagió un 118% para 2024, lo cual implicaría una disminución de 93 puntos porcentuales respecto a 2023.

"Proyectamos para diciembre una inflación al mismo nivel que en noviembre: 2,4%. Y comprimiendo en enero a 2,2%. En tanto a 12 meses, prevemos un incremento de 22,7%", sumaron desde Wise Capital sobre el comportamiento de los precios.

Por último, Cohen Aliados Financieros mantuvo la proyección en torno a la inflación núcleo de noviembre (2,7%), "considerando la ausencia de deflación estacional como la de noviembre y el impacto esperado del alza en el precio de la carne registrada en la última semana del mes".

