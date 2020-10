Cómo serán las vacaciones de los argentinos

El 51% de los argentinos no va a poder disfrutar de las vacaciones por problemas económicos.

Un informe de Kantar advierte que este año los argentinos tendrán unas vacaciones complicadas por la situación económica y por la pandemia.

"La ilusión de los argentinos de poder salir de vacaciones se desvanece --dice Clara Biondi, ejecutiva de Cuentas de la División Insights de Kantar--. Si bien todavía anhelan poder tenerlas, los golpea la realidad".

Además de la recesión económica, el 24% no saldrá de vacaciones hasta que no haya una vacuna contra el covid-19 y el 21% no lo hará hasta que no haya una disminución en los contagios.

Pero los más optimistas, y creen que podrán irse en el verano el 23% prefiere alojarse en hoteles mientras que el 31% piensa alquilar casa o departamento.

En estos casos están buscando localidades donde vaya poca gente para evitar contagios, como también planean excursiones al aire libre y evitar restaurantes, bares y boliches o lugares cerrados.

“El argentino no quiere resignarse a perder sus vacaciones luego de un año tan estresante --afirma Leticia Oyarzo, ejecutiva de Cuentas de la División Insights de Kantar--. Está abierto a escuchar ofertas que se ajusten a sus necesidades de seguridad, por la pandemia, y económicas. Quienes encuentren una fórmula para satisfacer esas inquietudes captarán clientes ávidos de un poco de felicidad”.

Los cambios se perciben desde la planificación de las vacaciones, indica el informe.

“En general, los argentinos manifiestan que quieren tomar vacaciones --explica Belén Sezino, ejecutiva de Cuentas de la División Insights de Kantar--. Y con referencia a paquetes turísticos, es fundamental la flexibilidad que se ofrezca en términos de postergación o hasta cancelación de vuelos y hospedaje, según cómo siga avanzando la pandemia en nuestro país”.

Otros recaudos que piensan tomar los argentinos en vacaciones son la atención en la seguridad e higiene (en 18% lo tiene como prioridad cuando planifica sus días de descanso), excepto los jóvenes, quienes no prestan tanta atención a esto.

También prefieren las tarifas promocionales por contratación adelantada para esta temporada.