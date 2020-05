Con brecha récord, la liquidación de dólares de las cerealeras cayó un 42%

El Gobierno comenzó a presionar a las cerealeras y restringir el acceso a los créditos oficiales y programas de ayuda a las que retengan liquidaciones. Los datos de abril del mercado de cambios que difundió el Banco Central le pusieron número a esa presión: la liquidación del sector cayó un 42%.

El aumento de los dólares bursátiles y del dólar blue genero que suban las expectativas frente a una devaluación y que los productores comenzaran a retener cosecha. Por otra parte, desde la Aduana y el ministerio de Desarrollo Productivo comenzaron a analizar las operaciones de comercio exterior para evitar subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones.

“En abril, el principal sector vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios, “Oleaginosas y Cereales”, registró ingresos netos por USD 1.221 millones, casi exclusivamente por los conceptos incluidos en “Bienes” (cobros de exportaciones netos de pagos por importaciones), en línea con su condición de principal sector exportador de la economía. Estas ventas representan una reducción del 42% respecto a las de abril de 2019”, remarca el informe del BCRA.

“Es importante recordar que el sector vendió de forma neta US$ 4.600 millones durante noviembre y diciembre pasados, lo que representaba una suba interanual de 84%”, detalló el banco.

“Ese aumento se explica básicamente por los mayores ingresos por anticipos y prefinanciaciones del exterior, que se vienen cancelando durante el año 2020”. En ese momento, se anticipaba un aumento de las retenciones a las exportaciones y los productores buscaron anticiparse a la medida.

En el contexto de la pandemia de Covid-19, con impactos tanto en el nivel de actividad global como local, en los flujos de comercio y movimientos de capitales, y en paralelo con el avance en las negociaciones de la reestructuración de la deuda externa pública, “los clientes de las entidades financieras compraron en abrilUS$ 582 millones en el mercado de cambios, a lo que se suman USD 8 millones adquiridos por las propias entidades, monto cubierto por ventas netas del BCRA por US$ 590 millones”, agregó por otra parte el análisis de la autoridad monetaria.

Billetes. Sobre la aquisición de billetes por parte de las personas humanas, el BCRA indicó que las compras brutas totalizaron US$ 219 millones en abril. En total, 1,2 millones de individuos compraron billetes para tenencia, lo que representó una compra promedio per cápita de US$ 185, por debajo del límite de US$ 200 por persona.

En ese sentido,, las ventas de billetes de las “Personas humanas” mostraron una disminución respecto a marzo tanto en monto (caída de US$ 11 millones para totalizar US$ 25 millones en el total), como en cantidad de clientes (disminución de unos 50.000 para llegar a unos 95.000 clientes).