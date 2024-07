Crece la tensión cambiaria: el dólar blue se recalienta y alcanza un récord de $ 1.500

El dólar blue marcó su quinta suba consecutiva y alcanzó el récord nominal de $ 1.500, un salto de $ 45 respecto al cierre anterior. La divisa norteamericana paralela registró en la semana un incremento de $ 80 y en lo que va de julio sube $ 130.

Incluso, el salto de ayer, que fue la suba diaria más alta de la semana, se dio luego de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, intentara poner paños fríos al mercado en declaraciones a radio Mitre. “La Argentina inevitablemente se va a poner más cara en dólares”, sentenció el funcionario a su vez que volvió a descartar una devaluación.

“Creo que el tema es que siguen sobrando pesos aún, probablemente faltando tasa y además el mercado tiene dudas sobre el futuro del esquema monetario, un muy debatido atraso cambiario. El Gobierno sigue adelante con reformas pero el mercado quizá no esté teniendo toda la paciencia que la gestión espera”, expresó Andrés Reschini, economista de F2 Soluciones Financieras.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, para Leo Anzalone, economista y director del Cepec, “parece que la fase dos no llega a calmar las expectativas del mercado, que ve que el Presidente dice una cosa y después el ministro de Economía dice algo distinto, y que no se compran los dólares que se deberían comprar para fortalecer las reservas del Banco Central”.

“Todas esas circunstancias generan un momento de incertidumbre y en un momento de incertidumbre en Argentina se apuesta al dólar. Eso se va retroalimentando porque cuando se corre el tipo de cambio se amplía la brecha, y eso genera expectativas devaluatorias y entonces uno nuevamente intenta cubrirse”, agregó.

La brecha entre el oficial y el paralelo se ubicó en el 62% y complica la salida del cepo

La disparada de la divisa paralela incrementó la brecha con el oficial, que se ubicó en el 62% y aleja la posibilidad de levantamiento del cepo, de acuerdo a distintos analistas.

Pero la suba del blue y la ampliación de la brecha trae otra incógnita para el equipo económico: su impacto en la inflación.

“Si bien el aumento del tipo de cambio ilegal no tiene razones macroeconómicas para generar aumentos de precios, siempre que hay momentos como este se observa un alza en los precios de los productos que tiene que ver con aspectos de cobertura. Si analizamos las mediciones semanales de algunas consultoras, es lo que está pasando”, comentó Anzalone al respecto.

El relevamiento de Econviews de precios en supermercados la segunda semana de julio arroja una suba del 3,7% para una canasta de alimentos, perfumería y limpieza. La suba de la brecha parece llegar a las góndolas. No fue casualidad que el jueves el titular del Palacio de Hacienda convocara esta semana una reunión con empresarios de consumo masivo.

Foto: Télam

Para la medición del IPC del mes en curso hay que tener en cuenta también el impacto del turismo debido a las vacaciones de invierno. El Gobierno espera que no sea un sobresalto tan grande el IPC de julio y pueda mantenerse en el nivel que el Indec arrojó para junio: un 4,6%.

Por parte de los dólares financieros, el dólar MEP sube a $ 1.423 y el Contado con Liquidación, a $ 1.431.

Por otro lado, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street terminaron la última jornada hábil de la semana de manera dispar. Se destacaron las subas de Mercado Libre un 2,9%, Globant 1,77% y Bioceres 1,17%.

En cuanto a la plaza local, el mayor índice bursátil, el S&P Merval, subió ayer un 0,58%. Mientras que los bonos argentinos denominados en dólares terminaron con bajas de hasta un 3,2% y el riesgo país se colocó en los 1.515 puntos básicos.

Ayer el Banco Central compró US$ 43 millones en el mercado cambiario y esa cifra asciende a US$ 154 millones en la semana de saldo neto comprador. Así, las reservas culminaron en US$ 28.274 millones.