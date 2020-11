Crecen las acciones de Pfizer tras anuncio sobre vacuna

Las acciones de la farmacéutica Pfizer se dispararon este lunes antes de la apertura de Wall Street. Tras el anuncio de que la vacuna que desarrolla junto con BioNTech es "90 por ciento efectiva" contra las infecciones de covid-19 los papeles de la firma subía un 17 %.

De acuerdo con AFP, los mercados internacionales se dispararon tras el anuncio de Pfizer y BioNTech sobre los resultados publicados de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación. Desde la farmacéutica y y la empresa alemana de biotecnología informaron que este nivel de eficacia al moemento de proteger a los pacientes frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera

El esperanzador anuncio propulsó a las bolsas europeas y fue saludado como una "gran noticia" por Donald Trump en su twitter.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!