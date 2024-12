Crece el optimismo en el sector empresarial por los datos de inflación de cara a la planificación del 2025

El Indec reveló la inflación de noviembre en un 2,4%, lo cual resulta atractivo para el sector empresarial de cara a las proyecciones que podría haber en 2025 y se plantea una cierta recuperación de la planificación en el largo plazo gracias a la certidumbre del ámbito macroeconómico. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“El dato más importante fue el índice de inflación y tiene que ver con una calma que está vinculada con el ámbito macroeconómico”, comentó Ariel Maciel. “En ese contexto, es lo que están esperando los empresarios para lo que viene en el futuro más inmediato y de mediano plazo para sus negocios”, agregó.

La inflación baja y su impacto positivo para las empresas

Posteriormente, Maciel planteó: “El dato de inflación ayuda a planificar lo que va a ser el 2025, muchos entienden que por primera vez en años se están amoldando a algo que habían perdido la costumbre que es tener una proyección hacia adelante”. Luego, manifestó que, “esta inflación baja muestra un efecto macroeconómico que ayuda a tener un mantenimiento de números dentro de la comercialización, pero encuentra desafíos de cómo se va a sostener a mediano y largo plazo”.

“El tema ahora es cómo sostener esta situación de mejora de las condiciones macroeconómicas en lo micro, algo que el Gobierno ha dejado absolutamente de lado”, sostuvo el entrevistado. “Lo que señalan son estas condiciones financieras que están ayudando y entienden que va a continuar por el flujo de dólares que va a haber en la economía teniendo en cuenta el acuerdo con el FMI”, complementó.

La rentabilidad de las empresas en estado crítico

Por otro lado, el periodista señaló: “El punto de equilibrio de la rentabilidad de muchas empresas está en una situación muy preocupante y lo que se está proyectando es qué sucede cuando se reactive el consumo”. A su vez, remarcó que, “todos creen que Argentina va a crecer y la pregunta en ese crecimiento es a dónde va a parar el consumo y si ese consumo no se queda en Argentina, van a empezar a haber achiques en las plantas”.

Para concluir, Maciel destacó que, “el fantasma de la lluvia de importaciones está latente, mientras no se venda y no haya consumo, no se venden ni locales ni importados”.