"Nunca el Fondo cuando vino a nuestro país ha traído buenas noticias"

En una entrevista con Canal E, Laura Testa, economista y crítica de las políticas del gobierno, calificó de "terrible" el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Según la entrevistada, "nunca cuando el Fondo vino a nuestro país ha traído buenas noticias; al contrario, siempre ha traído tragedia, miseria, angustia, pobreza". Para Testa, las exigencias del FMI, como los ajustes fiscales y la eliminación de subsidios, sólo agravarán la situación social en el país. "Lo que el fondo pide a cambio de darnos dinero es más ajustes, que no haya jubilaciones, que no haya derechos laborales", explicó.

El sacrificio no traerá un futuro mejor

La entrevistada también criticó al gobierno por generar una falsa esperanza en la sociedad. "Creo que todos los seres humanos tenemos la pulsión de vivir mejor, y sobre todo aquellos que tienen hijos, están dispuestos a hacer sacrificios", señaló. Sin embargo, subrayó que los sacrificios económicos no conducirán a una mejora, sino a una mayor crisis: "Esto no solo no va a estar mejor, sino que va a estar mucho peor".

A su juicio, el gobierno utilizará el dinero del FMI para fortalecer su posición política. "Con 21.000 millones de dólares, el gobierno podrá financiar una campaña política y conseguir los legisladores necesarios para seguir con reformas que van en contra de los derechos conquistados", afirmó.

La inflación y el futuro incierto

En cuanto a la inflación, Testa no compartió la optimista previsión del presidente sobre una estabilización a mediano plazo. "La inflación en Argentina no es un problema monetario, y él lo sabe perfectamente", sostuvo, refiriéndose a los intentos del gobierno por controlar el déficit fiscal y la emisión monetaria. Según la economista, el verdadero motor de la inflación está en la relación de Argentina con el dólar y la devaluación percibida de la moneda.

"Los grandes empresarios, por tener el poder de fuego, remarcan los precios antes de no poder reponer los productos. Eso genera una espiral inflacionaria", explicó Testa, agregando que las medidas actuales, aunque puedan estabilizar temporalmente la economía, no resolverán los problemas estructurales del país.

El peligro de una relación subordinada con Estados Unidos

Testa también se refirió a la relación de Argentina con Estados Unidos y las políticas internacionales del presidente. "No creo que Argentina sea amiga de Estados Unidos", señaló, advirtiendo que el gobierno se está alineando con intereses que no protegen a la nación. "Estados Unidos juega su juego, y si nos tiene que llevar puestos, lo hará", dijo.

En este sentido, la economista criticó a los gobiernos de Macri y Milei por adoptar una postura sumisa hacia Estados Unidos, lo que a su juicio pone en riesgo la soberanía económica de Argentina. "Somos buenos alumnos para el FMI y para Estados Unidos, pero ser alumno implica una relación de poder que no quiero con un país imperialista", concluyó.

El futuro social y económico de Argentina

Testa mencionó que, “lo que más me preocupa es la inminencia de las reformas jubilatorias, que pueden destruir años de conquistas sociales". Y finalizó: "Las elecciones de este año serán clave para determinar si podremos frenar este retroceso social".