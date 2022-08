Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia, pero esta vez no por lo que hace dentro de la cancha, sino por lo que hace con sus millones de dólares. De acuerdo con información del Daily Mail británico, el astro portugués quiere comprar la casa club de golf ubicada junto a su mansión de más de u$s 20 millones (17 millones de libras esterlinas) en Portugal para poder demolerla.

El delantero del Manchester United consideraría que la casa club es un "problema" que obstruye la vista en su villa, ubicada en una zona prestigiosa y costosa de Cascais, en la llamada Riviera portuguesa. Fuentes cercanas a la estrella dicen que ofreció trasladar el Club de Golf Oitavos y su estacionamiento a una ubicación alternativa.

Actualmente, "CR7" espera que se termine de construir su finca de 1.100 metros cuadrados en Quinta da Marinha para mudarse con su pareja Georgina Rodríguez, y sus cinco hijos a principios del próximo año.

El capitán de la selección portuguesa compró el gran terreno en Quinta da Marinha, en la costa oeste de su país de origen, Portugal, el pasado mes de septiembre. La ex estrella del Real Madrid y la Juventus había reservado previamente casi u$ss 10 millones para la construcción, pero desde entonces duplicó su presupuesto debido al aumento en el costo de los materiales y su deseo de "perfección".

"La casa club era un problema para él, por lo que quiere que se elimine el problema", dijo a The Sun una fuente familiarizada con el proyecto de la casa de ensueño de Ronaldo. "El costo no es un problema, es un perfeccionista que puede permitirse la perfección", agregó. Además, afirmó que los abogados del futbolista se reunieron con el dueño del club de golf, Miguel Champalimaud, a principios de esta semana en un intento de negociar un trato. Champalimaud no hizo comentarios al respecto. Algunos aseguran que Ronaldo también quiere crear un camino hacia la propiedad y tomar medidas para garantizar su privacidad.

Según lo trascendido, en la villa habrá suites de dormitorio "enormes", todas con impresionantes vistas al mar. La finca contará con cine, spa, sala de juegos y oficina. Se estima que Cristiano tendrá un garaje equipado para sus 30 superdeportivos. Incluso, utilizaría un sistema de elevación que permitiría al atleta seleccionar el vehículo de su elección con solo presionar un botón.

El delantero estrella posee propiedades que incluyen un bloque de apartamentos de siete pisos en Funchal, Madeira, donde viven su madre Dolores, de 66 años, y su hermano Hugo. Ronaldo también posee una lujosa villa en Turín, Italia, de su tiempo en la Juventus, así como una mansión de 4,8 millones de libras esterlinas en una fortaleza cerrada llamada La Finca, cerca de Madrid. La supuesta villa de "jubilación" será la última propiedad agregada a su cartera de bienes raíces, aunque los analistas deportivos señalan que aún no parece estar listo para retirarse.

