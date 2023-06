Cuánto cuesta viajar a Miami a ver el debut de Lionel Messi en el Inter

Luego de semanas de incertidumbre respecto a su futuro deportivo, Lionel Messi finalmente tomó la decisión de continuar su carrera en el Inter de Miami y le puso punto final la novela con el Barcelona.

Lo cierto es que el furor que causa el capitán de la Selección Argentina es tal que muchos argentinos ya empezaron a hacer números para viajar a la ciudad estadounidense y presenciar el debut Messi en el equipo norteamericano.

Cuándo sería el debut de Lionel Messi en el Inter

A pesar de las restricciones cambiarias y las reglamentaciones impositivas que pesan sobre el turismo emisivo, el fanatismo por el astro del fútbol mundial precipitó una oleada de búsquedas de precios y paquetes para trasladarse a Estados Unidos.

En principio, el ex París Saint-Germain (PSG) haría su debut con la camiseta del Inter el viernes 21 de julio frente al Cruz Azul por la Leagues Cup, que entrecruza la liga norteamericana con la mexicana.

"No era feliz en París": las definiciones de Messi al anunciar su desembarco en Miami

A las pocas horas de oficializarse el desembarco de Lionel Messi en el club de David Beckham, las entradas para el choque con el conjunto de México se agotaron.

Cuánto cuesta viajar a Miami para ver a Lionel Messi

No obstante, la falta de tickets no disminuyó el interés de los compatriotas por buscar pasajes de vuelos y combos para visitar el país del norte por un período breve de no más de tres noches.

En efecto, en las últimas horas "se dispararon las búsquedas y Miami fue el destino más solicitado" del sitio web, aseguran desde la empresa turística Despegar.

"Miami es una de las ciudades más elegidas por los viajeros, y a esto se suma que, con la emoción de los argentinos por el debut de Messi en su nuevo club", indicó Paula Cristi, gerente general de la firma para Argentina y Uruguay.

El paquete más barato por tres noches en las fechas mencionadas se consigue por $511.000 por persona. Incluye vuelo y alojamiento 3 estrellas, pet friendly, con desayuno, gimnasio y estacionamiento gratis.

El Kun Agüero y su divertida reacción por la llegada de Messi a Miami: “Me sigue a todos lados”

En caso de buscar un hotel de mayor categoría que abarque pileta, servicio de spa y artículos de playa, el monto asciende a $573.000.

Por otra parte, la oferta más accesible en Almundo para dos, aéreos y hotel tres estrellas incluido, cuesta $507.548 por pasajero. Cabe destacar que los precios incluyen todos los cargos e impuestos correspondientes.

En Avantrip, que es propiedad de Almundo desde 2018, se puede acceder a la misma combinación $504.740 cada boleto. Es decir, menos de 3.000 pesos argentinos de diferencia.

En caso de querer sacar el pasaje por un lado y el alojamiento por otro, Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos por $523.495,80 per cápita. A simple vista, conviene inclinarse por un paquete que englobe todo junto.

Al costo del viaje, el hospedaje y los gastos en comida y recreación, hay que sumarles la tramitación de la Visa para ingresar a Estados Unidos, cuyo valor actual es de 160 dólares y 185 a partir del 17 de junio.

MF CP