Dólar hoy: en el primer día hábil de mayo, el blue subió tres pesos y cerró en $ 153

Hoy, en el primer día hábil de mayo, el dólar blue subió tres pesos y cotizó en $ 153, cortando la tendencia a la baja que mostró el jueves y viernes pasados.

La última semana de abril, el paralelo se mostró con picos hacia la suba, luego de dos meses, febrero y marzo, en los que llegó a su punto más bajo del año cuando se ubicó en $ 139.

El Banco Central adquirió hoy u$s 110 millones.

Pero el alza de abril, sin embargo, no siguió el mismo correlato el jueves 29 y el viernes 30, cuando tuvo en los dos días sumados una fuerte caída de $ 13.

Las razones de la baja se debieron en especial a la necesidad de muchas empresas de obtener pesos para pagar salarios.

La liquidación del dólares del campo marcó un nuevo récord en abril

Pero hoy, la suba se atribuye a que hay muchos pesos en el mercado, en particular porque muchos empleados ya cobraron su salario.

Los otros dólares

El dólar minorista del Banco Nación, en tanto, subió 25 centavos y cerró $ 92,75 para la compra y $ 98,75 para la venta. El solidario quedó entonces en $ 162,94, al tiempo que el euro cotizó $ 108,50 comprador y $ 114,50 vendedor.

El mayorista aumentó 0,12% y quedó en $ 93,67.

Dólar: la interna política incide negativamente en el mercado

El Banco Central continuó adquiriendo divisas. Hoy compró u$s 110 millones, mientras que el mes pasado alcanzó a comprar u$s 1.370 millones y en marzo alcanzó a u$s 1.376 millones.

Esto se da en medio de un escenario de una fuerte liquidación de dólares por parte del campo.

Dólares financieros

Por su parte, los dólares financieros, con algunas subas y bajas, siguen manteniéndose alrededor de $ 153 el MEP y $ 156 el contado con liqui.

Tras el cierre de la bolsa porteña, el MEP quedó en $ 153,10 y el CCL, en $ 156,42, vendedor en ambos casos.