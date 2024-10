Economía envía fondos a NY para el pago de la deuda de enero

El Gobierno transfirió el viernes los fondos necesarios para pagar el primero de los vencimientos de bonos del año próximo. Todavía falta todo un trimestre hasta que los acreedores lo reciban, pero el Ministerio de Economía necesita sumar confianza ante la falta de avance en la obtención de un crédito en Wall Street y el FMI en los diez meses de gestión que lleva Luis Caputo y el descrédito internacional sobre Argentina, que se resalta en los 1.258 puntos básicos del riesgo país.

“Hoy hemos girado al fiduciario, Bank of New York, los dólares y euros necesarios para cubrir en enero 2025 el pago de los intereses de nuestros bonos tal fue anunciado en julio pasado”, tuiteó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Ante la consulta de un usuario de si piensan cancelar el cupón por adelantado y por qué el Gobierno no colocó ese dinero a interés durante los tres meses que faltan, el funcionario de segunda línea de Caputo aclaró: “No se paga por adelantado. Se deposita por adelantado para que los bonistas tengan plena seguridad del pago en enero”. Ese mes deben pagar US$ 1.054 millones en intereses por los títulos Globales y US$ 504 millones por los Bonar.

El envío de las divisas fue culminado casi tres meses después de anunciado. El 14 de julio, el Palacio de Hacienda había adelantado que procederían a comprar al BCRA las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025. En esa fecha, el riesgo país rondaba los 1.511 puntos básicos, 253 unidades por encima a las que cerró ayer.

Por el movimiento del viernes, las reservas cedieron US$ 918 millones el viernes y cerraron la semana a US$ 28.313 millones. Al 30 de septiembre, la foto mostraba un activo neto de US$ 4.124,4 millones negativos para la autoridad monetaria, de acuerdo a los cálculos del CEPA. Descontados los Bopreales a 12 meses, el rojo crecía hasta los US$ 5.624,3 millones.

“El BCRA mantiene el crawling peg del tipo de cambio oficial al ritmo de 2% mensual, pero no ha podido acumular reservas desde junio. El Gobierno busca fuentes de financiamiento alternativas (blanqueo, repo con bancos, etcétera) para reforzar reservas, lo que considera como condición necesaria para flexibilizar restricciones cambiarias”, analizaron desde el Banco BBVA a comienzos de la semana.

Como consecuencia del blanqueo de capitales, los depósitos en dólares superaron los US$ 31 mil millones al cierre de septiembre, antes de que sea extendido por un mes más. Las cuentas especiales de regularización de activos (CERA) ya tienen libre disponibilidad desde el comienzo del nuevo mes en tanto las exteriorizaciones hayan sido menores a los US$ 100 mil.

Los retiros de fondos del 1° al 4 de octubre implicaron menos del 15% de lo que ingresó hasta ahora al blanqueo. “Se nos fueron esta semana 250 millones de dólares. Eso sería un montón en otras circunstancias, pero marginal si tenemos en cuenta lo que entró por blanqueo”, detallaron a PERFIL desde un banco privado, que estima el total ingresado al sistema cercano a los US$ 4 mil millones hasta ahora.

No todos los depósitos fueron de dólares. La proporción fue de 95 en billetes foráneos y cinco en locales, de acuerdo a un relevamiento de este medio por las entidades financieras.